NBA : Young fait tomber Phoenix, Jackson douche les Lakers dans le derby, Golden State enchaîne

Golden State et Toronto sur leur lancée

BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Jeudi 3 février 2022

Fin de série pour Phoenix.Impitoyable comme souvent, "Ice Trae", auteur de 43 points dans cette partie, dont 27 en seconde mi-temps (18 dans le troisième quart-temps) a fait vivre un enfer pendant toute la soirée à la meilleure équipe de la ligue. Une victoire nette (124-115) des Géorgiens qui doit également à la réussite à longue distance jeudi des Hawks, avec là encore un Young assez impressionnant (6 sur 11). Si Atlanta a très vite pris la mesure du leader de la conférence Ouest, le suspense a en revanche été complet lors du derby de Los Angeles entre les Clippers et les Lakers. Anthony Davis, auteur d'un nouveau double-double XXL (30 points, 17 rebonds), a eu la balle de match à la toute dernière seconde, mais son shoot n'a pas fait mouche, contrairement à celui juste avant dealors que Russell Westbrook, pourtant décevant une nouvelle fois (2 sur 9 aux tirs pendant les trois premiers quart-temps), avait permis aux Lakers de prendre un point d'avant à une minute de la fin.LeBron James, toujours absent, et les siens rechutent. Golden State, de son côté, ne s'arrête plus. Portés par un Klay Thompson déchaîné dans le deuxième quart-temps (23 points, 7 passes, 5 rebonds), les Warriors ont tranquillement dompté Sacramento (126-114) à San Francisco.Toronto tourne fort également actuellement. Les Raptors et Fred Van Vleet, qui disputera le 20 février prochain son premier All Star Game, ont aligné un quatrième succès de suite (127-120) en s'imposant en prolongation face à Chicago.Detroit Pistons -: 117 - 128- Chicago Bulls : 127 - 120 (ap)- Phoenix Suns : 124 - 115San Antonio Spurs -: 95 - 112- Sacramento Kings : 126 - 114- Los Angeles Lakers : 111 - 110