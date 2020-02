NBA : Williamson terrasse Portland, Philadelphie enchaîne à domicile, Houston et San Antonio retrouvent le sourire

Plus d'infos à venir



NBA - SAISON REGULIERE

Mardi 11 Février 2020

Philadelphia 76ers - Los Angeles Clippers : 110-103

Washington Wizards - Chicago Bulls : 126-114

>>> Stats de Ian Mahinmi (WAS) : 21 minutes, 15 points (4 sur 8 aux tirs, dont 2 sur 4 à trois points), 5 rebonds, 9 passes, 1 contre, 1 interception



Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs : 106-114

New Orleans Pelicans - Portland Trail Blazers : 138-117

Houston Rockets - Boston Celtics : 116-105

>>> Vincent Poirier (BOS) n'a pas joué