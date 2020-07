NBA : Williamson quitte la bulle provisoirement, Bledsoe testé positif

Mercredi prochain, New Orleans disputera son premier match d’entraînement dans la bulle d’Orlando, contre Brooklyn, une semaine avant la reprise de la saison NBA. Mais Zion Williamson, la star des Pelicans, sera-t-il sur le parquet ? C’est peu probable, car le n°1 de la dernière draft, âgé de 20 ans, a quitté Disney World ce jeudi, en raison d’un « problème médical familial urgent », a fait savoir sa franchise, qui n’a pas souhaité donner plus de détails et qui soutient totalement son joueur dans cette épreuve. Selon le protocole mis en place par la NBA lorsqu’un joueur quitte la bulle pour une courte période, il devra observer une quarantaine d’au moins quatre jours, qui sera prolongée s’il ne parvient pas à se faire tester tous les jours pendant son absence. En 19 matchs cette saison, Zion Williamson a tourné à 23,6 points, 6-8 rebonds et 2,2 passes de moyenne. Autant dire que les Pelicans auraient bien du mal à continuer à rêver des plays-offs s’il devait être absent plusieurs matchs, eux qui pointent à trois victoires de la huitième place de la Conférence Ouest, occupée par Memphis, alors qu’il ne reste plus que huit rencontres de saison régulière à jouer. Bledsoe positif à son tour

Du côté de Milwaukee, on rencontre des problèmes également, avec le test positif au coronavirus d’Eric Bledsoe. Le meneur de 30 ans l’a annoncé ce jeudi, précisant qu’il se sentait bien et ne ressentait pas de symptômes. Il attend désormais de pouvoir rejoindre ses coéquipiers dans la bulle, après avoir respecté le protocole de quarantaine. En 56 matchs cette saison, Bledsoe a tourné à 15,4 points et 5,4 passes de moyenne avec les Bucks, qui occupent la première place de la Conférence Est, et sont d’ailleurs presque assurés de rester en tête (une victoire sur les huit derniers matchs suffira).