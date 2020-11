NBA : Whiteside à Sacramento, Bowman aux Clippers

Ça bouge du côté de la Californie ! ESPN a révélé dans la nuit l'arrivée de Hassan Whiteside à Sacramento, tandis que The Athletic nous apprend que Ky Bowman va rejoindre les Los Angeles Clippers. Libre depuis la fin de son contrat à Portland, le pivot de 31 ans s'est engagé pour un an et 2,3 millions de dollars avec les Sacramento Kings. Il s'agit d'un retour au bercail pour Whiteside, puisque les Kings l'avaient drafté en 33eme position en 2010 (l'année où John Wall était n°1). Mais il n'avait finalement joué qu'un seul match avec les Kings lors de sa première saison, et 18 lors de la deuxième, avant de subir une grave blessure au genou. Il était ensuite parti au Liban et en Chine, avant de signer à Miami, où il a explosé. Whiteside avait été envoyé à Portland par le Heat à l'été 2019, et sa saison chez les Blazers s'est avérée très correcte, avec 15,5 points et 13,5 rebonds de moyenne en 30 minutes de jeu en saison régulière, et 6,8 points et 5 rebonds en 21 minutes en 5 matchs de play-offs. Son arrivée à Sacramento permettra-t-elle aux Kings de se qualifier pour les play-offs pour la première fois depuis 2006 ? A voir...

Les Clippers donnent sa chance à Bowman Coupé par Golden State il y a quelques jours, Ky Bowman va quant à lui rebondir du côté des Los Angeles Clippers. Le meneur de 23 ans, non drafté après trois ans à Boston College, a joué 45 matchs pour sa toute première saison professionnelle, en 2019-20, et a tourné à 7,4 points, 2,9 passes et 2,7 rebonds de moyenne chez les Warriors, mais cela ne les a pas convaincus de le garder. Il s'est engagé pour 1,4 millions de dollars avec les Clippers, où il va devoir tenter de faire sa place à la mène, au milieu de Patrick Beverley, Paul George, Luke Kennard ou Lou Williams.