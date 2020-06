NBA : Wes Unseld, légende des Bullets, est décédé

2020 sera quoiqu'il arrive une année noire pour la NBA. Après David Stern, Kobe Bryant et Jerry Sloan, Wes Unseld est décédé à l'âge de 74 ans. Une information divulguée par la franchise des Washington Wizards, ex-Baltimore Bullets, l'équipe de toujours du pivot. Drafté en 1968, Unseld avait réussi l'exploit d'être élu rookie de l'année et MVP lors de sa première saison. Le deuxième joueur de l'histoire, et le dernier, a accomplir cet exploit après Wilt Chamberlain en 1960.

5x All-Star, l'intérieur de 2,01m avait atteint la consécration en 1978 en remportant le titre face aux Sonics en même temps que le trophée de MVP des Finales. Son numéro 41 a été retirée par la franchise de D.C. qu'il a même entraîné entre 1987 et 1994 et dont il a porté les couleurs en tant que joueur sans discontinuer tout au long de sa carrière NBA, de 1968 à 1981.