NBA : Washington premier vainqueur du MLK Day

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🏀 #NBA

🔥 Les Wizards prennent le meilleur sur les Pistons !

👏 21 points en 23 minutes pour Ian Mahinmi !

👊 Bradley Beal termine meilleur marqueur de la rencontre avec 29 points#MLKDay https://t.co/6sGE1kBoi1

NBA / SAISON REGULIERE

Lundi 20 janvier 2020 (Martin Luther King Day)

Les Etats-Unis célèbrent Martin Luther King chaque troisième lundi de janvier, et en ce jour férié, 28 des 30 équipes NBA vont jouer. Honneur à la franchise de la capitale, Washington, qui a remporté le premier match de ce « MLK Day » 2020, face à Detroit : 106-100. Dans un match entre deux équipes actuellement hors du Top 8 à l’Est mais pas encore complètement larguées dans la course aux play-offs, les Wizards (12emes) ont pris le meilleur sur les Pistons (9emes), après une rencontre assez bien maîtrisée. Detroit a certes mené de huit points au milieu du deuxième quart, mais les Wizards ne se sont jamais affolés (60-58, mt),mais qui a été handicapé par les fautes (3eme faute avant la mi-temps, 6eme faute à 2’25 de la fin). En face, Andre Drummond (18pts, 26rbds) a été solide mais Derrick Rose trop maladroit (21pts à 8/21 aux tirs) pour espérer l’emporter. Sekou Doumbouya, qui n’a pas joué dans le dernier quart, doit se contenter de 6 points et 3 rebonds.- Detroit Pistons : 106-100>>> Stats de Ian Mahinmi (WAS) : 23 minutes de jeu, 21 points (9 sur 10 aux tirs dont 1/1 à 3pts), 6 rebonds, 1 passe, 2 interceptions, 3 contres, 1 ballon perdu, 6 fautes>>> Stats de Sekou Doumbouya (DET) : 23 minutes de jeu, 6 points (2 sur 7 aux tirs dont 0/4 à 3pts), 3 rebonds, 2 passes, 2 ballons perdus, 1 fauteAtlanta Hawks - Toronto RaptorsBrooklyn Nets - Philadelphia 76ersCharlotte Hornets - Orlando MagicCleveland Cavaliers - New York KnicksHouston Rockets - Oklahoma City ThunderMemphis Grizzlies - New Orleans PelicansMiami Heat - Sacramento KingsMilwaukee Bucks - Chicago BullsBoston Celtics - Los Angeles LakersMinnesota Timberwolves - Denver NuggetsPhoenix Suns - San Antonio SpursUtah Jazz - Indiana PacersPortland Trail Blazers - Golden State Warriors