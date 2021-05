NBA - Washington : Le nouveau triple-double de Westbrook n'a pas suffi

Russell Westbrook a pourtant encore livré une incroyable performance. Dans la nuit de mercredi à jeudi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, les Washington Wizards ont fini par rendre les armes, de très peu, sur le parquet des Milwaukee Bucks (135-134). Pourtant, côté visiteurs, deux hommes étaient, encore une fois, particulièrement en forme. D'un côté, on retrouve Bradley Beal, qui termine meilleur marqueur de sa franchise mais également meilleur marqueur de cette rencontre, avec des statistiques personnelles de 42 points, 4 rebonds et 3 passes décisives. Il s'agit d'ailleurs du 29eme match de sa carrière à 40 points ou plus, ce qui le place désormais devant Gilbert Arenas, à ce niveau-là, dans l'histoire de la franchise des Washington Wizards. De l'autre, à ses côtés, l'inévitable Russell Westbrook, auteur d'un nouveau triple-double, avec des statistiques personnelles de 29 points, 12 rebonds et 17 passes décisives. Au bout de seulement quelques minutes de jeu, avec 11 points, 6 rebonds et 11 passes décisives, le meneur, avec déjà un double-double, avait alors déjà montré ce qu'il avait véritablement l'intention de faire.

Le record d'Oscar Robertson plus que menacé

Résultat, même s'il y a donc une défaite à la clé, cette rencontre rapproche encore un peu plus le pensionnaire des Washington Wizards de la légende. En effet, avec désormais un total de 179 triple-doubles réussis dans sa carrière, Russell Westbrook, n'est plus qu'à deux petites unités d'un certain Oscar Robertson, dont le compteur historique est resté bloqué à 181. En ce qui concerne cette saison 2020-21, Westbrook, qui en est à 33 triple-doubles depuis le lancement de ce nouvel exercice, n'a pas inscrit de triple-double lors d'une seule petite rencontre sur les six dernières disputées. C'était à l'occasion d'une défaite enregistrée contre Dallas. Durant ce fameux match, le joueur avait toutefois terminé avec des statistiques personnelles de 42 points, 10 rebonds et 9 passes décisives. Actuellement dixième du classement de la conférence Est, Washington va devoir lutter jusqu'au bout pour espérer disputer le play-in.