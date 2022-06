NBA - Warriors : Thompson salue "probablement la meilleure" performance de Curry en finale

Les "Splash Brothers" ont tout connu en cinq finales consécutives précédemment disputées ensemble, les joies de trois titres (2015, 2017, 2018), les déceptions de deux défaites (2016, 2019), la blessure grave au genou gauche pour Thompson et plusieurs exploits individuels pour alimenter leurs succès. Mais les 43 points réussis par Curry (10 rebonds, 4 passes), à 14/26 au tir dont 7/14 à longue distance, pour porter quasiment à lui tout seul son équipe à une victoire cruciale, synonyme d'égalisation à 2-2 dans cette série intense, est à part. D'autant que deux jours plus tôt, il s'était fait mal à la jambe gauche et la question était de savoir s'il serait en pleine possession de ses moyens.

"C'est l'un des gars les plus résistants avec lesquels j'ai joué. Peu importe la façon dont les adversaires défendent sur lui, il n'en fait pas grand cas. il continue simplement à faire ce qu'il sait faire. Cela en dit long sur sa ténacité, sa compétitivité et sur ce que cela signifie vraiment qu'être un gagnant", a dit Thompson. "Il a été incroyable, il nous a portés sur son dos. (...) Il a montré pourquoi il est l'un des meilleurs joueurs à avoir jamais joué au basket", a renchéri son coéquipier Draymond Green. Le meilleur marqueur de paniers à trois points de l'histoire en a réussi 7 vendredi, faisant de lui le seul joueur à inscrire au minimum cinq tirs primés sur chacun des quatre premiers matches d’une finale.

"Ce qu'il a fait est juste éblouissant. Boston possède la meilleure défense de la ligue. Et pour Steph, supporter ce genre de pression tout au long du match, démontre qu'il n'a jamais été aussi fort physiquement. Ce qui lui permet de faire ce qu'il fait", a synthétisé son entraineur Steve Kerr. L'intéressé s'est refusé de dire quelle place occupe sa "masterclass" du soir dans sa carrière: "Je ne classe pas mes performances. Je me contente de gagner le match. Surtout sachant le sentiment d'urgence qui nous animait pour rester en vie dans la série, récupérer l'avantage du terrain et essayer de créer une dynamique dans notre sens."