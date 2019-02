NBA : Walton et les Lakers, ça se gâte

Le retour de LeBron James un peu plus tôt dans la semaine et la victoire dans le derby de Los Angeles semblaient avoir remis les Lakers sur de bons rails. Visiblement, c'est quand même toujours électrique en interne chez les Purple and Gold... En l'absence du "King", laissé au repos après avoir dû disputer une prolongation face aux Clippers, ses camarades se sont inclinés (115-101) à l'Oracle Arena contre les Golden State Warriors. Rien d'anormal, les doubles champions en titre restent un épouvantail qui venait de remporter 11 de ses 12 derniers matches. D'autant que ce n'est que dans le dernier quart-temps que les hommes de Steve Kerr ont pris le dessus. C'est plutôt ce qui s'est passé au sortir de cette rencontre qui pose problème.

Selon The Athletic, une altercation verbale est survenue entre le coach Luke Walton et plusieurs joueurs de son groupe visés par son discours d'après-match. JaVale McGee, Lance Stephenson et Michael Beasley ne seraient ainsi pas restés muets après avoir été pointés du doigt et le média spécialisé évoque une scène "très tendue". C'est le lot de tous les vestiaires en NBA ou presque, mais la pression mise sur Walton ces derniers mois et les rumeurs qui l'entourent incitent à faire une lecture pessimiste de la situation.

Luke Walton menacé ?

Après une mauvaise entame, Magic Johnson, le président de la franchise, avait recadré Walton en lui rappelant ce qui était attendu de l'équipe en termes de résultats, avant d'indiquer qu'il faudrait un "événement exceptionnel" pour l'inciter à changer de coach en cours de saison. La perte de confiance d'une partie du vestiaire, entendue ici et là, et les bruits de couloir sur la volonté de Johnson de placer un homme de confiance (il n'a pas choisi Walton, nommé avant son arrivée) ne placent pas le deuxième plus jeune coach de la ligue derrière le néophyte des Wolves Ryan Saunders dans les meilleures conditions.

Sportivement, les Lakers sont pour le moment hors du top 8 et donc des playoffs, l'objectif de la direction en début de saison. Rien n'est perdu, mais la dynamique du moment et l'état de santé de LeBron James, 34 ans et plus aussi invulnérable que par le passé, inquiètent. Lorsque l'ancienne star des Cleveland Cavaliers n'est pas sur le parquet, la jeune garde californienne - possiblement transférée avant le 7 février si les Pelicans assouplissent leur position sur Anthony Davis - a du mal à rayonner ou du moins à faire gagner l'équipe. Brandon Ingram (20 points cette nuit), Kyle Kuzma (13 points) et Lonzo Ball (blessé) ont tous des profils prometteurs, mais aucun n'a pour le moment l'étoffe pour guider un groupe vers les playoffs. La manière dont LeBron James assimilera son probable lourd temps de jeu définira très certainement l'issue de la saison pour Los Angeles et l'avenir à court terme de Luke Walton. David Blatt est bien placé pour savoir qu'une équipe où évolue James est capable de changer de coach à mi-saison...