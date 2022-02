NBA : Walker de nouveau écarté

L'histoire se répète pour Kemba Walker (31 ans, 1,83m). En décembre dernier, le meneur All-Star des Knicks avait été écarté par sa franchise. Absent pendant neuf matchs, il avait dû attendre la toute fin d'année pour fouler de nouveau les parquets. Cette fois, il devra attendre l'année prochaine pour retrouver les terrains de NBA. Voici en effet Walker de nouveau mis à l'écart. A la différence d'il y a deux mois, l'ancien joueur de Boston est mis hors-course jusqu'à la fin de la saison. D'un commun accord (ce qui n'était pas le cas non plus en décembre, puisque le coach des Knicks Tom Thibodeau avait alors décidé seul de se passer des services du meneur né à New York), Walker et New York ont décidé que le meneur arrivé à l'intersaison en provenance du Massachusetts n'apparaitrait plus sous le maillot new yorkais d'ici à la fin de l'exercice. « Nous soutenons le souhait de Kemba de s'arrêter jusqu'à la fin de la saison pour préparer la prochaine. Son succès à long terme est notre priorité », a indiqué le président des Knicks Leon Rose dans un communiqué.

Le pire exercice pour Walker

Car la stratégie des Knicks est simple en décidant d'écarter celui qui avait inscrit 44 points contre Washington le 25 décembre dernier pour la deuxième fois en trois mois, cette fois définitivement. New York, qui s'apprête à enregistrer le retour de Derrick Rose, qui n'a plus joué depuis décembre dernier en raison d'une blessure à une cheville, souhaite ménager le quadruple participant au All Star Game (cette année, il n'avait pas été retenu) pour pouvoir le trader à l'issue de la saison, sachant que Walker, sous contrat jusqu'en 2023, réalise actuellement la pire saison de sa carrière, dans la mesure où le numéro 8 des Knicks tourne à seulement 11,6 points de moyenne depuis son arrivée dans la Grosse Pomme quand il affichait une moyenne de 19,9 points depuis ses débuts en NBA.