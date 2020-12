NBA : Uun protocole sanitaire adapté et renforcé pour les entraîneurs

La NBA accélère ses préparatifs. Alors que les premiers matchs de préparation auront lieu ce vendredi, avant le lancement de la saison 2020-2021 le 22 décembre prochain, la ligue nord-américaine a précisé son protocole sanitaire en direction des entraîneurs. Alors que, dans le cadre de la bulle d’Orlando dans lequel la saison précédente s’est terminée, le masque n’était pas obligatoire pour le staff présent sur le banc, la NBA a décidé d’une obligation systématique durant l’intégralité des rencontres. A cela s’ajoute la recommandation d’éviter au maximum de le retirer, notamment dans le cadre des temps-morts. Un protocole qui fait partie d’un guide sanitaire transmis par la ligue à l’ensemble des équipes et qui fait... 154 pages.

Les entraîneurs satisfaits des mesures prises

Autre changement par rapport à la fin de la saison dernière, les entraîneurs auront plus de libertés dans leur tenue, les vestes de sport n’étant plus obligatoires. Récemment interrogé par les médias américaine, l’entraîneur des Dallas Mavericks, Rick Carlisle, a soutenu les initiatives prises par la NBA. « A l'approche de la nouvelle saison, tous les protocoles, les tests quotidiens et la réduction des déplacements nous donnent le sentiment que nous avons pris les précautions nécessaires pour être autant en sécurité que possible, a confié ce dernier. Cela dit, nous savons qu'il y a beaucoup plus de variables cette saison que d'habitude. Nous devrons être flexibles et capables de nous adapter rapidement. » Toutefois, ce protocole sanitaire ne prévoit pas une responsabilisation des joueurs et entraîneurs mais certains, comme Stan Van Gundy, attendent un comportement irréprochable pour éviter une propagation du coronavirus dans les effectifs, ce qui pourrait modifier le déroulement de la saison.