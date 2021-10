Morant fait chuter Golden State

Jeudi 27 octobre 2021

Seul Utah...Jeudi soir, la franchise de Salt Lake City a signé sa quatrième victoire en quatre matchs aux dépens d'Houston, pulvérisé sur son parquet (122-91) par Rudy Gobert et sa bande. Auteur de son quatrième triple-double de la saison déjà (en autant de sorties), le pivot français, auteur de 16 points, 14 rebonds, une passe et un contre - seul bémol : il n'a pas réussi à enchaîner une nouvelle prestation à au moins 15 points et 15 rebonds - aMieux : Utah, qui a pu compter jeudi face à des Rockets en perdition (troisième défaite de rang) sur ses habituels leaders mais s'appuie désormais également sur un banc des plus solides,Golden State, désormais dauphin du Jazz à l'Ouest, avait lui aussi réalisé l'entame parfaite avant de buter jeudi chez lui surMalgré une avance de 19 points dans cette partie, Curry et les siens ont en effet enregistré leur première défaite cette saison face aux Grizzlies et àLe duel entre la superstar des Warriors et l'homme fort de Memphis a d'ailleurs donné lieu au spectacle attendu. En particulier dans un troisième quart-temps qui a vu Curry marquer 14 points et Morant 18. Malheureusement pour Golden State,Le jeune meneur a même terminé en boulet de canon. Autre équipe invaincue avant jeudi, mais à l'Est cette fois, Chicago ne l'est plus non plus.Lors de cette soirée marquée par l'hommage rendu à Joakim Noah, Chicago a pourtant eu le ballon dans les dernières secondes pour pouvoir aligner une cinquième victoire de rang (en cinq matchs) et rester la seule équipe invaincue de sa conférence. Malheureusement pour les hommes de l'Illinois,, qui venait de passer un 12-0 aux Knicks marqué notamment de la griffe de Zach Lavine (25 points), Nikola Vucevic (22 points) et à qui seul ce dernier panier a manqué pour la gagne. New York est passé tout près de perdre ce match qu'il a longtemps eu en main. Evan Fournier, pas dans un grand soir (10 points, 3 rebonds, 1 passe à 4 sur 14 aux tirs) et les Knicks se sont fait peur. Cela ne les a pas empêchés pour autant de confirmer leur carton de mardi contre Philadelphie et de gâcher du même coup la "Joakim Noah Night", portés de nouveau par leurs hommes forts du moment : Kemba Walker (21 points), RJ Barrett (20 points) et l'incontournable Julius Randle, passé tout près d'un triple-double (13 points, 16 rebonds, 9 passes).Et tandis que New York, toujours deuxième derrière Chicago néanmoins, enchaîne, les Sixers, de leur côté, ont retrouvé le sourire. Face à la pire équipe du moment dans la ligue Detroit, qui n'a toujours pas gagné de match cette saison, Phily n'a pas rayonné pour autant (victoire 110-102).Plus de peur que de mal à l'arrivée pour Philadelphie, qui a toutefois affiché de gros problèmes en termes de constance de nouveau.- Detroit Pistons : 110-102>>> Stats de Killian Hayes (DET) : 32 minutes, 9 points (4 sur 11 aux tirs, dont 1 sur 4 à trois points), 5 rebonds, 4 passes, 2 interceptions, 1 contre, 1 ballon perdu, 1 faute- Atlanta Hawks : 122 - 111>>> Joel Ayayi (WAS) n'a pas été utilisé>>> Timothé Luwawu-Cabarrot (ATL) n'a pas été utiliséChicago Bulls -: 103 - 104>>> Stats d'Evan Fournier (NYK) : 33 minutes, 10 points (4 sur 14 aux tirs, dont 2 sur 8 à trois points), 3 rebonds, 1 passe, 1 contre, 2 fautesHouston Rockets -: 91 - 122>>> Stats de Rudy Gobert (UTA) : 28 minutes, 16 points (5 sur 7 aux tirs), 14 rebonds, 1 passe, 1 contre, 2 ballons perdus, 2 fautes- San Antonio Spurs : 104 - 99>>> Stats de Frank Ntilikina (DAL) : 14 minutes, 6 points (2 sur 6 aux tirs, dont 2 sur 4 à trois points), 4 rebondsGolden State Warriors -: 101 - 104