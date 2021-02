NBA : Utah toujours aussi impressionnant, Durant (et Harden) sans pitié pour Golden State

Il y a Utah et les autres, actuellement en NBA. En état de grâce depuis le début de l'année, le Jazz a poursuivi son impressionnante série, ce samedi aux dépens du finaliste du dernier exercice Miami. Faciles vainqueurs du Heat sur son parquet (112-94), Rudy Gobert, auteur d'un nouveau double-double (16 points, 12 rebonds), et ses coéquipiers ont aligné un 7eme succès consécutif qui leur permet de consolider encore un peu plus leur première place de la Conférence Ouest. L'équipe qui présente le meilleur bilan actuellement dans la Ligue et a enregistré aux dépens des Floridiens une 18eme victoire sur ses 19 derniers matchs disputés a fait la différence dans le troisième quart-temps, survolé (31-15) par Donovan Mitchell (26 points) et ses Mormons que rien n'arrête. Fin de série en revanche pour Stephen Curry. L'artificier des Warriors restait sur cinq matchs de rang à 30 points ou plus. Samedi, il a dû se contenter de 27 unités (10 sur 17 aux tirs, et seulement 2 sur 9 à trois points) et les Warriors ont chuté lourdement (134-117) chez eux face à Brooklyn.

Un Harden record !

De retour pour cette rencontre l'opposant à son ancienne équipe, Kevin Durant a fait très mal (20 points, 6 passes, 5 rebonds) aux joueurs de Salt Lake City, pas épargnés non plus par Kyrie Irving (23 points). Toutefois, plus encore que les deux autres membres du Big Three des Nets, James Harden s'est montré impitoyable pour les doubles champions NBA, avec 19 points, 8 rebonds mais surtout 16 passes qui lui ont permis de battre le record dans le domaine pour la franchise new-yorkaise. Dans le même temps, les Knicks, de leur côté, n'ont fait qu'une bouchée d'Houston (121-99) grâce notamment aux 22 points marqués par Julius Randle mais également par Immanuel Quickley en sortie de banc. Indiana a également enchaîné une deuxième victoire, en renversant Atlanta (125-113) dans le money time, porté par un excellent Domantas Sabonis (14 points, 13 rebonds, 7 passes).



NBA / SAISON REGULIERE

Samedi 13 février 2021

Phoenix Suns - Philadelphia 76ers : 120-111

>>> Vincent Poirier (PHI) n'a pas joué



Atlanta Hawks - Indiana Pacers : 113-125

New York Knicks - Houston Rockets : 121-99

>>> Frank Ntilikina (NYK) n'a pas joué

Golden State Warriors - Brooklyn Nets : 117-134

Utah Jazz - Miami Heat : 112-94

>>> Stats de Rudy Gobert (UTA) : 30 minutes, 16 points (6 sur 7 aux tirs, dont 0 sur 1 à trois points), 12 rebonds, 3 contres, 2 ballons perdus, 1 faute