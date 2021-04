Fallait pas fâcher Utah !

Paul envoie les Suns en play-offs



Les Lakers rechutent



30 triple-doubles in a season for the third time in his career.

BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Mercredi 28 avril 2021

Après deux défaites de rang, Utah avait à coeur de réagir au moment de se déplacer à Sacramento. Le Jazz a relevé la tête, et de quelle façon. Pourtant privé de Donovan Mitchell et Mike Conley pour affronter les Kings, le leader de la Conférence Ouest a pulvérisé (154-105) le mal classé sur le parquet de Buddy Hield et des siens. Un feu d'artifice tiré en premier lieu par Bogdan Bogdanovic, meilleur marqueur de la soirée avec 24 points. En sortie de banc, Jordan Clarkson (23 points) a lui aussi été l'un des grands artisans de cette promenade du Jazz en Californie. Fidèle à ses principes, Rudy Gobert a quant à lui signé un nouveau double-double (12 points, 10 rebonds) et fait un malheur défensivement (9 prises, 5 contres).C'est officiel : Phoenix est de retour en play-offs, onze ans après sa dernière participation (2010). Les Suns ont validé leur billet mercredi après leur 44eme succès de la saison, obtenu aux dépens des Clippers de Nicolas Batum (8 points, 1 passe). Paul George a lui aussi tout fait pour éviter cette deuxième défaite de suite à son équipe. Mais pour le troisième de la conférence Ouest, il n'y avait rien à espérer sur ce match face au dauphin du Jazz et son héros du jour Chris Paul. Déchaîné dans le money time, l'ancien joueur de la franchise de Los Angeles a inscrit 15 de ses 28 points de la soirée dans le dernier quart-temps, « CP3 », auteur de 25 points en seconde mi-temps, ruinant ainsi les efforts de ses adversaires, pourtant bien revenus dans la partie après une entame ratée.Après trois défaites de suite, dont deux contre Dallas, les Lakers avaient retrouvé le sourire en début de semaine en allant s'imposer sur le parquet d'Orlando. Une embellie de courte durée néanmoins pour les champions en titre, retombés dans leurs travers mercredi face à Washington (défaite 116-107) en dépit des efforts d'Anthony Davis (26 points) et, dans une moindre mesure, d'Andre Drummond (17 points, 11 rebonds), pour tenter de faire oublier que LeBron James n'a toujours pas retrouvé les parquets. En tête à l'issue du premier quart-temps (35-31), les Lakers ont ensuite perdu pied face à des Wizards menés par les inévitables Bradley Beal (27 points) et Russell Westbrook. Ce dernier, en grande forme, a signé son 13eme triple-double (18 points, 18 rebonds et 14 passes) du mois (son 176eme en carrière) pour permettre à Washington d'enregistrer une neuvième victoire sur ses dix derniers matchs.Cleveland Cavaliers -: 104-109- Atlanta Hawks : 127-83- Charlotte Hornets : 120-111>>> Stats d'Evan Fournier (BOS) : 32 minutes, 2 points (1 sur 7 aux tirs, dont 0 sur 3 à trois points), 4 rebonds, 2 passes, 3 fautes- Chicago Bulls : 113-94>>> Stats de Frank Ntilikina (NYK) : 1 minute, 0 point (aucun tir)>>> Stats d'Adam Mokoka (CHI) : 2 minutes, 0 point (0 sur 1 au tir)- Los Angeles Lakers : 116-107- San Antonio Spurs : 116-111- New Orleans Pelicans : 114-112Memphis Grizzlies -: 109-130- Los Angeles Clippers : 109-101>>> Stats de Nicolas Batum (LOC) : 23 minutes, 8 points (2 sur 3 aux tirs, dont 2 sur 3 à trois points), 1 passe, 1 ballon perdu, 2 fautesSacramento Kings -: 105-154>>> Stats de Rudy Gobert (UTA) : 24 minutes, 12 points (5 sur 7 aux tirs), 10 rebonds, 5 contres, 1 interception