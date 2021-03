NBA : Utah rechute, Fournier a tout gâché, les Lakers délogent Phoenix

Fournier a tout gâché...



Reggie Bullock comes up with the clutch stop and steal as the @nyknicks hang on to outlast Orlando! pic.twitter.com/9ri0g3ysQ8

— NBA (@NBA) March 19, 2021

Utah rechute encore

Phoenix battu, les Lakers repassent deuxièmes à l'Ouest



Anthony Edwards tallies a career-high and new @Timberwolves rookie record 42 PTS in the road win vs. PHX!@theantedwards_ x #NBARooks pic.twitter.com/ItCzhFnX4j

— NBA (@NBA) March 19, 2021

BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Jeudi 18 mars 2021



Washington Wizards - Utah Jazz : 131-122

>>> Stats de Rudy Gobert (UTA) : 33 minutes, 10 points (4 sur 8 aux tirs), 13 rebonds, 2 contres, 2 interceptions, 3 fautes

Atlanta Hawks - Oklahoma City Thunder : 116-93

>>> Stats de Theo Maledon (OKC) : 22 minutes, 10 points (4 sur 10 aux tirs, dont 2 sur 4 à trois points), 2 rebonds, 4 passes, 1 ballon perdu

New York Knicks - Orlando Magic : 94-93

>>> Stats de Frank Ntilikina (NYK) : 27 minutes, 13 points (4 sur 9 aux tirs, dont 3 sur 7 à trois points), 2 rebonds, 1 passe, 1 interception, 1 contre, 2 fautes

>>> Stats d'Evan Fournier (ORL) : 34 minutes, 23 points (9 sur 21 aux tirs, dont 4 sur 11 à trois points), 1 rebond, 4 passes, 1 contre, 2 interceptions, 1 ballon perdu, 3 fautes

Phoenix Suns - Minnesota Timberwolves : 119-123

Portland Trail Blazers - New Orleans Pelicans : 101-93

Los Angeles Lakers - Charlotte Hornets : 116-105

La soirée était presque parfaite jeudi soir pour Evan Fournier, opposé avec Orlando aux New York Knicks d'un Frank Ntilikina de retour dans le cinq majeur et auteur de 13 points, 2 rebonds et 1 passe.Un ballon sur lequel Fournier a tenté de trouver son coéquipier Nikola Vucevic. Reggie Bullock est passé par là, et a contré la tentative de passe de l'ancien joueur de Nanterre alors qu'Orlando comptait toujours un point de retard à combler face aux Knicks. Le score (94-93) n'a donc plus bougé et tandis que les New Yorkais se sont rués sur Bullock pour le féliciter, Fournier, lui, a jeté son maillot de rage.Resté longtemps invincible, Utah avance au ralenti actuellement.venue faire tout de suite ombrage à la victoire du dernier match, à Boston trois jours plus tôt.et ont sonné la révolté jeudi soir sur leur parquet (succès 131-122). Avec en leaders deux hommes : Bradley Beal et Russell Westbrook, tous deux stratosphériques. Le premier a affolé les compteurs, avec 43 points marqués, quand le second s'est adonné à l'exercice qu'il préfère, à savoir le triple-double (35 points, 15 rebonds, 13 passes, 13eme de la saison, 159eme en carrière). Donovan Mitchell, lui aussi auteur d'un match de mammouth (42 points), a bien tenté de donner le change, mais cela n'a pas suffi.. Les champions en titre ont aligné une quatrième victoire en s'imposant au Staples Center face à Charlotte (116-105) grâce à un énorme LeBron James (37 points, 8 rebonds, 6 passes). Mais ce n'est pas tout, puisqu'ils ont profité en parallèle deLes 35 points de Devin Booker n'ont en effet pas permis cette fois aux Suns d'avoir le dernier mot face à des Wolves emmenés par Karl-Anthony Towns (41 points) et l'infernal rookie Anthony Edwards, devenu jeudi avec 42 points inscrits le troisième plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue à dépasser les 40 points dans un match. Les Lakers n'en demandaient pas tant : les revoici deuxièmes de la conférence.