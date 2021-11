🕷️ 28 points in the game for Spida

Les Lakers et les Nets enfin lancés ?

BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Dimanche 31 octobre 2021

Petite alerte dans le Wisconsin. Après un début de saison parfait (quatre victoires en autant de matchs), les champions NBA en titre ont enchaîné par trois revers de suite.Si le Français Rudy Gobert a été plutôt discret (9 points, 13 rebonds et 4 contres), Donovan Mitchell (28 points) et Mike Conley (20 points) ont assuré offensivement. Battus la veille à Chicago (107-99), les joueurs de Quin Snyder redressent donc la tête et sont parmi les deux premiers à l'Ouest, quand les Milwaukee Bucks marquent le pas, avant un déplacement à Detroit. Toujours à l'Est, les Charlotte Hornets ont rectifié le tir contre les Portland Trail Blazers (125-113), après leur récent revers à Miami (114-99).A l'image de Damian Lillard, auteur de 14 points et 12 passes (à 5 sur 20 aux tirs, dont 2 sur 14 à trois points).Sur courant alternatif ces premières semaines, les Los Angeles Lakers et les Brooklyn Nets ont poursuivi sur leur lancée.Grâce à son trio, à savoir LeBron James (15 points, 7 rebonds et 8 passes), Anthony Davis (16 points et 13 rebonds) et Russell Wesbrook (20 points, 8 rebonds et 9 passes), les joueurs de Frank Vogel ont fait le travail et comptent désormais quatre victoires en sept rencontres. Un bilan comptable similaire pour les coéquipiers de Kevin Durant (23 points), après le succès des siens cette nuit contre les Detroit Pistons (117-91).Enfin, un peu plus tôt, les Dallas Mavericks s'étaient imposés face aux Sacramento Kings, grâce notamment à Luka Doncic. Avec 23 points, 8 rebonds et 10 passes, le prodige slovène a brillé au Texas pour mettre aux joueurs de Jason Kidd d'afficher un des meilleurs bilans de la ligue en ce début de saison NBA.- Sacramento Kings : 105-99>>> Frank Ntilikina (DAL) : 12 points (à 4 sur 6 aux tirs, dont 2 sur 2 à trois points), 3 rebonds, 2 passes et 1 interception en 21 minutes- Portland Trail Blazers : 125-113Milwaukee Bucks -: 95-107>>> Rudy Gobert (UTA) : 9 points (à 2 sur 3 aux tirs), 13 rebonds, 2 passes, 1 faute, 1 interception, 2 ballons perdus et 4 contres en 31 minutes- Detroit Pistons : 117-91>>> Killian Hayes (DET) : 6 points (à 1 sur 5 aux tirs, dont 0 sur 1 à trois points), 2 rebonds, 2 passes, 3 fautes, 5 interceptions et 4 ballons perdus en 22 minutes- Houston Rockets : 95-85