NBA - Utah : Gobert va rejoindre Minnesota

The Jazz are landing four Minnesota first-round picks and 2022 first-round pick Walker Kessler in the deal for Rudy Gobert, source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2022

Gobert rejoint Towns chez les Wolves

Le départ de Quin Snyder a peut-être été la goutte de trop pour Rudy Gobert. Drafté en 2013 par les Denver Nuggets, le pivot international français avait alors été immédiatement envoyé dans l’Utah. Mais, après neuf saisons sous les couleurs du Jazz, celui qui a participé aux trois dernières éditions du All-Star Game va changer d’air dès cet été. En effet, selon les informations du très bien informé journaliste de la chaîne américaine ESPN Adrian Wojnarowski, Rudy Gobert est au cœur d’un échange de haute volée entre le Jazz et les Timberwolves. En effet, alors que la franchise du Minnesota récupère un des meilleurs défenseurs de la NBA, celle basée à Salt Lake City intègre à son effectif pas moins de quatre joueurs. Malik Beasley, Patrick Beverley, Jarred Vanderbilt et Walker Kessler, récemment drafté en 22eme position par les Memphis Grizzlies puis envoyé à Minnesota, vont faire le chemin inverse. A cela s’ajoute pas moins de quatre choix au premier tour de la Draft en 2023, 2025, 2027 et 2029, ce dernier étant un Top 5 protégé.Après pas moins de 611 matchs avec le Jazz, Rudy Gobert va essayer de passer un cap supplémentaire au sein de l’effectif des Wolves, qui a également échoué au premier tour des play-offs cette saison. Le Français entre également dans le projet que souhaite mettre en place Tim Connelly, récemment arrivé à la tête des Wolves en provenance des Denver Nuggets et qui souhaitait grandement renforcer le poste de pivot. Rudy Gobert aura ainsi l’occasion d’évoluer aux côtés de Karl-Anthony Towns, dont le contrat vient d’être prolongé pour cinq saisons supplémentaires, valorisé à 224 millions de dollars, mais également du prometteur Anthony Edwards. Celui qui a été élu trois fois meilleur défenseur de la NBA donne ainsi une nouvelle impulsion à sa carrière, lui qui ambitionne d’aller chercher le titre dans la prestigieuse ligue nord-américaine mais qui cachait de moins en moins sa frustration face aux résultats de la franchise de l’Utah, qui n’est jamais allée plus loin que le deuxième tour des play-offs lors des six dernières saisons.