NBA - Utah : Gobert monte au créneau

Mais que se passe-t-il du côté du Jazz de l'Utah ? La franchise de NBA n'a plus gagné la moindre rencontre de saison régulière depuis le 19 mars dernier et reste donc depuis sur cinq revers de rang. Le dernier est intervenu dans la nuit de mardi à mercredi, sur le parquet des Clippers de Los Angeles (121-115). Au-delà de la défaite, c'est surtout la physionomie de cette fameuse dernière rencontre qui a fait parler. En effet, les visiteurs ont réussi à mener et à avoir jusqu'à 25 longueurs d'avance. Désormais, le Jazz est cinquième du classement de la conférence Ouest et se met clairement en danger dans l'optique de composter son billet pour les prochains play-offs de NBA. Alors, forcément, cette situation fait jaser, d'autant plus que le play-in se rapproche.

"Je déteste perdre"

"On ne s’est jamais sali les mains !"

Le Français Rudy Gobert n'a pas hésité à monter au créneau, dans des propos rapportés par le site internet spécialisé Basket USA : "Ça fait mal. Je déteste perdre. Je ne peux pas parler pour tout le monde, mais personnellement, ça fait mal. On s’est désunis, et de plus en plus. On perd notre équilibre, on ne fait plus circuler la balle, et c’est en défense que ça pèse. Les bonnes équipes savent comment en profiter. C’est toujours la même chose, encore et encore. Toujours de la même façon. C’est l’essence même de notre jeu. C’est ce qui nous punit. C’est comme si on laissait tomber. Je me fais défoncer tous les soirs. Chaque soir, je prends des coups et c’est normal. Le basket est un sport physique. Il faut qu’on parvienne à le faire comme les adversaires. Je ne vois pas une équipe qui se salit pas les mains. On ne s’est jamais sali les mains !" A ses côtés, Donovan Mitchell ne s'est pas montré bavard : "Je ne sais pas quoi dire. C’est toujours la même merde. Comme l’an passé…"