NBA - Utah : Gobert de nouveau disponible

Le meilleur rebondeur de la NBA est de retour. Rudy Gobert (29 ans), absent lors des cinq derniers matchs du Jazz pour s’être soumis au protocole covid, en est désormais sorti comme annoncé par ESPN ces dernières heures. Une bonne nouvelle pour Utah, troisième de la Conférence Ouest, qui a entamé une bien mauvaise série en l’absence de son pivot français aux 15,1 rebonds, 15,5 points et 2,3 blocs de moyenne par match. Depuis le 4 janvier et la dernière rencontre en date de l’international tricolore contre New Orléans, qui avait vu l’homme de 2,16m prendre 17 rebonds, la franchise de Salt Lake City a battu Denver (115-109) avant de s’incliner à quatre reprises devant Toronto (122-108), Indiana (125-113) et Detroit (126-116) en déplacement, puis sur son parquet face à Cleveland (111-91) il y a deux nuits.

Utah a sombré sans Gobert

Gobert, qui a repris le chemin de l’entrainement vendredi tout comme le vétéran Rudy Gay (35 ans) également sorti du protocole, a indiqué à la presse qu’il visait un retour à la compétition dans la nuit de dimanche à lundi face à Denver. Quin Snyder devrait pour le moins apprécier cette nouvelle, lui qui a reconnu l’impact de l’absence du Français sur les performances défensives de son équipe. « Eh bien, il y a un gars nommé Rudy Gobert qui n'était pas là. Je ne pense pas qu'il y ait de mystère dans le fait que si le joueur défensif de l'année n'est pas sur le terrain, vous ne serez pas aussi bon défensivement », balançait-il après la défaite de ses joueurs à Detroit. C’est la seconde fois que le natif de Saint-Quentin déclare un test positif au covid-19. En mars 2020, alors que la peur du coronavirus enflait sur le globe, le pivot était le premier joueur de la NBA à être testé positif. Ce qui avait alors conduit la Ligue à suspendre la saison pendant quatre mois et demi.