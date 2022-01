NBA - Utah : Gobert dans l'incertitude après sa blessure au mollet

Quand Gobert est absent, Utah tousse

Les fans du Jazz commencent à trembler. Alors que leur superstar Donovan Mitchell a manqué les trois derniers matchs en raison d’une commotion cérébrale, c’est l’autre superstar de la franchise de Salt Lake City, Rudy Gobert, qui se retrouve sur le flanc. Le pivot français s’est blessé au mollet lors du quatrième quart-temps du match perdu 94-92 à Golden State dimanche et a quitté le parquet à 2’30 de la fin, après avoir marqué 12 points et pris 18 rebonds. Après la rencontre, le triple meilleur défenseur de l’année a confié ne pas avoir voulu prendre le moindre risques. « Je l’ai senti tout de suite… J’ai marché, et j’ai ressenti quelque chose dans le mollet.Je n’ai jamais vraiment eu ça dans le passé, donc je ne sais pas… C’est difficile de dire combien de matchs ou combien de temps cela va prendre pour guérir. Parfois, il faut être intelligent. Si c’est une contracture et que vous empirez les choses, cela peut devenir bien plus grave. »Très rarement blessé (il a manqué six matchs lors des trois dernières saisons), Rudy Gobert espère qu’il ne s’agit justement que d’une contracture et les examens qu’il va passer dans la journée sont attendus par tout le staff du Jazz. Car dès que le pivot français est absent, Utah tousse,Le Jazz ne peut pas vraiment se permettre de se passer des services de son Français, d’autant qu’il va désormais affronter deux fois Phoenix, le leader de la Conférence Ouest, puis Memphis, troisième. Et même si Mitchell revient, cela pourrait ne pas suffire.