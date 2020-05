NBA - Utah : Fin de saison pour Bogdanovic !

Gros coup dur pour Utah ! Si la saison NBA reprend, le Jazz sera privé de son ailier (ou ailier fort) Bojan Bogdanovic. Selon le toujours bien informé Adrian Wojnarowski d’ESPN, le Croate de 31 ans va se faire opérer ce mardi d’un ligament du poignet droit et sera absent plusieurs mois. L’ancien joueur du Real Madrid, de Fenerbahçe, de Brooklyn ou encore d’Indiana s’est blessé au poignet fin 2019 mais a réussi à jouer malgré une forte douleur. Une douleur qui est revenue pendant l’interruption de la saison, et il a préféré se faire opérer, en accord avec sa franchise, pour revenir au top pour la saison 2020-21.

Bogdanovic deuxième meilleur marqueur de l'équipe Cette blessure est une très mauvaise nouvelle pour le Jazz, qui occupait la quatrième place de la Conférence Ouest avant la suspension de la saison mi-mars (41v-23d). Le Croate tournait en effet à 20,2 points, 4,1 rebonds et 2,1 passes en 33 minutes, et était le deuxième meilleur marqueur de l’équipe derrière Donovan Mitchell. Il était également, avec Kris Middleton (Milwaukee), l’un des deux joueurs à tourner à 20 points de moyenne, 40% de réussite à 3 points et 90% aux lancers-francs cette saison. Il avait signé l’été dernier un contrat de quatre ans et 73 millions de dollars.