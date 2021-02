NBA : Utah est tombé, record en carrière pour Embiid, meilleure sortie de la saison pour Fournier

Le match de la nuit

Le(s) MVP(s) de la nuit

Le Français de la nuit

BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Vendredi 19 février 2021

Au complet, les Los Angeles Clippers ont fait tomber Utah (116-112). Avec son cinq majeur aligné pour une des premières fois de la saison, la franchise californienne a mis un terme à la série de neuf victoires du Jazz. Les coéquipiers d'un Nicolas Batum qui a évolué dans son registre de facilitateur ont dominé la rencontre mais ils ont quand même eu chaud.Donovan Mitchell, le meilleur scoreur du match avec 35 points a ramené son équipe à deux points à dix secondes du buzzer. Moins de deux minutes plus tôt, il y avait pourtant 12 points d'écart. Ce coup de chaud n'a pas été suffisant pour les partenaires de Rudy Gobert. Ils sont tombés sur un collectif angelino qui monte en puissance avec cinq joueurs à plus de 15 points et notamment Kawhi Leonard qui a mis 29 points.Dans la course au titre de MVP, le duel à distance continue entre Nikola Jokic et Joel Embiid. Si le premier a encore une fois terminé en triple-double contre Cleveland (16 points, 12 rebonds, 10 passes décisives), c'est Jamal Murray avec 50 points qui a porté Denver sur le parquet des Cavaliers (103-120). Le Canadien est entré dans l'histoire avec une adresse incroyable (84%) mais ça n'a pas été suffisant pour que la performance d'Embiid passe inaperçue. L'intérieur de Phila a atteint la barre des 50 points pour la première fois de sa carrière. Inarrêtable à l'intérieur, le pivot camerounais a mis à mal la raquette de Chicago (112-105).Le natif de Yaoundé est incroyable depuis le début de la saison et permet à Philadelphie d'être la meilleure équipe de la conférence Est. Chez les Sixers, la dernière fois qu'un joueur avait marqué 50 points, c'était Allen Iverson en 2005. Suffisant pour faire remonter de bons souvenirs...Pour aider Orlando à venir à bout de Golden State (124-120), Evan Fournier a fait son meilleur match de la saison. Très propre en première période, il a terminé avec 28 unités, son record de la saison.Son duo avec Nikola Vucevic (30 points) a permis à la franchise floridienne de contenir les Warriors de Steph Curry pour enchaîner un troisième succès en quatre matchs. Titulaire avec Oklahoma City, Théo Maledon a noirci la feuille de statistiques en remplissant les cinq principales catégories mais il n'a pas réussi à empêcher la victoire de Milwaukee qui se relance après cinq défaites consécutives (85-98).- Golden State : 124-120>>> Evan Fournier (ORL) : 28 points (à 11/18 aux tirs dont 5/9 à 3 points), 4 rebonds, 6 passes décisives, 2 interceptions en 32 minutesCleveland -: 103-120- Chicago : 112-105>>> Vincent Poirier (PHI) n'a pas joué>>> Adam Mokoka (CHI) n'a pas joué- Atlanta : 121-109- Detroit : 109-95>>> Kim Tillie (MEM) n'a pas joué>>> Sekou Doumbouya (DET) : 5 points (à 2/3 aux tirs dont 1/1 à 3 points), 2 rebonds en 6 minutes>>> Killian Hayes (DET) n'a pas joué- Oklahoma City : 98-85>>> Théo Maledon (OKC) : 5 points (à 2/6 aux tirs dont 1/4 à 3 points), 3 rebonds, 2 passes décisives, 1 contre, 1 interception en 30 minutesNew Orleans -: 114-132Minnesota -: 81-86- Utah : 116-112>>> Nicolas Batum (LAC) : 0 points (à 0/2 aux tirs), 3 rebonds, 1 interception, 1 contre en 30 minutes>>> Rudy Gobert (UTAH) : 8 points (à 4/7 aux tirs), 15 rebonds, 1 passe décisive, 3 contres en 31 minutes