NBA : Utah enchaîne, retour gagnant pour Jokic, Valanciunas et New Orleans font subir aux Clippers une deuxième défaite de rang

Donovan with his 4th 30-point game of the season + 4 steals 🕷️Nicolas Batum, encore absent, sont tombés sur un Jonas Valanciunas en lévitation (39 points, nouveau record personnel, 15 rebonds). Après avoir fait mouche sur ses sept premières tentatives derrière la ligne, le Lituanien était même parti un temps pour aller chatouiller le record de paniers à trois points inscrits dans une même soirée (14), appartenant au Warrior Klay Thompson. Le MVP de la soirée, incapable de poursuivre son festival à longue distance après la pause, s'est finalement arrêté là. L'ancien joueur des Raptors peut néanmoins se vanter d'être toujours le spécialiste le plus efficace du moment en NBA, avec 51,7% de réussite sachant qu'il tente sa chance 2,5 fois par match. Enfin, du côté de Chicago, le duel entre les Bulls de Lonzo Ball et les Hornets de LaMelo Ball a tourné à l'avantage des premiers (133-119) et d'un Nikola Vucevic étincelant (30 points, 14 rebonds, meilleur match de la saison pour le Monténégrin). Toutefois, dans le match dans le match pur entre les deux frères, le cadet a pris le dessus sur l'aîné, avec 18 points et 13 passes pour le joueur de Charlotte, contre seulement 16 points et 8 passes pour son adversaire d'un soir. Le deuxième revers consécutif des Hornets, tandis que les Bulls, toujours deuxièmes à l'Est derrière Brooklyn, renouent avec la victoire après leur défaite contre Miami.



Lonzo and LaMelo dueled tonight in Chicago 🔥@MELOD1P: 18 PTS, 7 REB, 13 AST@ZO2_: 16 PTS (6-8 FGM) 8 AST, W pic.twitter.com/qURCE0GxQv

— NBA (@NBA) November 30, 2021





BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Lundi 30 novembre 2021

Philadelphia 76ers - Orlando Magic : 101 - 96

Miami Heat - Denver Nuggets : 111 - 120

Chicago Bulls - Charlotte Hornets : 133 - 119

Houston Rockets - Oklahoma City Thunder : 102 - 89

Minnesota Timberwolves - Indiana Pacers : 100 - 98

Dallas Mavericks - Cleveland Cavaliers : 96 - 114

San Antonio Spurs - Washington Wizards : 116 - 99

Utah Jazz - Portland Trail Blazers : 129 - 107

LA Clippers - New Orleans Pelicans : 104 - 123

Deux semaines après l'altercation entre les deux hommes, les retrouvailles entre Nikola Jokic et Markieff Morris étaient très attendues. Surtout en présence des deux frères du pivot serbe, qui avaient pris place derrière le banc de Denver au cas où les débats dégénéreraient de nouveau. Comme la veille pour le face à face entre LeBron James et Isaiah Stewart lors du match opposant les Lakers à Detroit, il n'y a finalement pas eu de deuxième round entre Jokic et Morris, pas plus que les "Jokic brothers" ne s'en sont pris à l'ailier du Heat ni d'ailleurs à son frère Marcus, qui évolue, lui, aux Clippers, comme ils avaient promis de le faire quinze jours plus tôt (ils avaient même créé spécialement un compte Twitter pour l'occasion)., qui restaient sur six défaites mais ont profité de la présence de nouveau de leur meilleur joueur, auteur tout de suite d'un gros match (24 points, 15 rebonds, 7 passes) pour son come-back sur les parquets, pour renouer avec le succès, sur le parquet de Miami (120-111).