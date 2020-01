NBA : Utah enchaîne, Denver dauphin des Lakers, San Antonio renverse Toronto

Et de neuf ! Vainqueur dimanche soir à Washington (127-116), Utah a aligné une neuvième victoire. Rudy Gobert, auteur d'un nouveau double-double (21 points, 14 rebonds) et de 4 contres, a le premier contribué à ce que la très belle série du Jazz continue. La franchise de Salt Lake City était privée de Donovan Mitchell, mais Bojan Bogdanovic, meilleur marqueur du match avec 31 points, et Jordan Clarkson, auteur de 23 points en sortie de banc, ont compensé parfaitement l'absence de l'arrière All Star. Il le fallait car ces Wizards, portés notamment par Bradley Beal (25 points) qui faisait son retour, et Ian Mahinmi (15 points, 6 rebonds, 7 passes), n'ont pas démérité dans cette partie. Washington a même compté une avance de quinze points dans le troisième quart-temps, avant de subir un cinglant 18-0 qui a ouvert au Jazz les portes d'un nouveau succès. Gobert et ses coéquipiers en profitent pour grimper sur le podium (3emes) de la Conférence Ouest.

Denver déloge les Clippers du fauteuil de dauphin

Un podium chamboulé, puisque le dauphin des Lakers n'est plus les Clippers mais Denver. Dans l'un des chocs de la nuit, les Nuggets ont dominé (114-104) Kawhi Leonard et les siens et les ont délogés du même coup de la deuxième place. En l'absence de Paul George, l'ancien Spur a pourtant tout fait (30 points) pour jouer un vilain tour à Denver, bien aidé par Lou Williams, pour une fois titulaire (26 points), et Montrezl Harrell, remplaçant mais toujours aussi précieux (25 points). Cela n'a pas suffi pour contrecarrer les plans des Nuggets et de Nikola Jokic, encore étincelant (20 points, 15 rebonds, 6 passes). Les hommes du Colorado se sont échappés dans le deuxième quart-temps (37-22) et n'ont plus jamais été rejoints malgré les efforts des Clippers, qui glissent à la cinquième place de la conférence.

Le hold-up des Spurs chez le champion

Toronto devra attendre lui aussi avant de retrouver le Top 3 à l'Est. Les Raptors de Pascal Siakam (15 points) et Kyle Lowry (16 points) pensaient avoir match gagné dans le troisième quart-temps, avec 18 points d'avance. Mais c'était mal connaître les Spurs et un DeMar DeRozan très inspiré (25 points, 8 rebonds, 4 passes) pour ses retrouvailles avec ses anciens coéquipiers. Les Texans se sont accrochés jusqu'au bout et ils ont bien fait. Grâce notamment à l'ex-Raptor, San Antonio est revenu au contact du champion en titre avant de réussir le hold-up parfait (105-104) sur un shoot de loin de Marco Bellinelli conjugué à la belle adresse de DeRozan aux lancers dans le money time.

Irving tout de suite dans le ton

DeMar DeRozan faisait son retour à Toronto, Kyrie Irving, lui, retrouvait les parquets après une longue absence due à une blessure à une épaule. Et pour son come-back, le meneur vedette de Brooklyn a porté les Nets. Au-delà de compiler 21 points, 4 rebonds et 3 passes pour son premier match depuis plusieurs semaines, le numéro 11 a surtout réussi la performance rare de ne manquer qu'un seul tir sur onze tentatives, dont une derrière la ligne. Un rythme qui a rapidement fait exploser (37-16 dans le premier quart-temps) une équipe d'Atlanta qui s'était déplacée à New York sans Trae Young. Cam Reddish (20 points) a bien tenté de donner le change, mais cela n'a pas suffi.

Les Knicks stoppent l'hémorragie

A deux pas de là, au Madison Square Garden, New York a mis fin à cinq défaites consécutives, à l'occasion de la venue de Miami (124-121). Comme San Antonio à Toronto, les Knicks reviennent de loin (-14 dans le troisième quart-temps). Ce qui ne les a pas empêchés d'avoir le dernier mot face au Heat et à Jimmy Butler (25 points, 10 rebonds, 6 passes). Grand artisan de ce premier succès de l'année 2020 pour son équipe, Julius Randle (26 points, 8 rebonds) a terminé en boulet de canon, avec 11 points dans le seul dernier quart-temps. Déjà battu sur le parquet de Brooklyn deux jours plus tôt, Miami ne gardera pas un bon souvenir de son passage dans la Grosse Pomme.



NBA - SAISON REGULIERE

Dimanche 12 Janvier 2020

Washington Wizards - Utah Jazz : 116-127

>>> Stats de Ian Mahinmi (WAS) : 30 minutes, 15 points (5 sur 7 aux tirs, dont 1 sur 1 à trois points), 6 rebonds, 7 passes, 1 contre, 2 interception, 3 fautes

>>> Stats de Rudy Gobert (UTA) : 37 minutes, 21 points (8 sur 10 aux tirs), 14 rebonds, 2 passes, 2 contres, 1 interception, 3 ballons perdus, 5 fautes



New York Knicks - Miami Heat : 124-121

>>> Frank Ntilikina (NYK) n'a pas joué



Memphis Grizzlies - Golden State Warriors : 122-102

Brooklyn Nets - Atlanta Hawks : 108-86

>>> Stats de Timothé Luwawu-Cabarrot (BRO) : 8 minutes, 0 point (aucun tir), 2 rebonds, 1 passe, 1 interception, 1 ballon perdu, 1 faute



Toronto Raptors - San Antonio Spurs : 104-105

Denver Nuggets - Los Angeles Clippers : 114-104

Phoenix Suns - Charlotte Hornets : 100-92

>>> Stats d'Elie Okobo (PHO) : 14 minutes, 8 points (3 sur 4 aux tirs, dont 0 sur 1 à trois points), 2 rebonds, 1 passe, 2 fautes

>>>Stats de Nicolas Batum (UTA) : 32 minutes, 2 points (1 sur 5 aux tirs, dont 0 sur 3 à trois points), 6 rebonds, 1 passe, 1 interception, 2 ballons perdus