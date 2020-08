NBA : Utah diminué contre Denver

Opposé à Denver au premier tour des play-offs, Utah aura fort à faire pour gagner cette série face au troisième de la Conférence Ouest. Mais en plus, le Jazz, déjà privé de longue date de Bojan Bogdanovic, devra faire sans Mike Conley et Ed Davis. Le meneur de 32 ans a, comme prévu, quitté la bulle ce week-end pour assister à la naissance de son deuxième enfant. Déjà papa d’un petit Myles Alex depuis 2016, Conley a accueilli un petit Elijah Michael ce dimanche. Il devrait manquer les deux ou trois premiers matchs de la série contre Denver, prévus lundi, mercredi et vendredi. Arrivé de Memphis l’été dernier, Mike Conley tourne cette saison à 14,4 points et 4,4 passes de moyenne. Il avait manqué un mois et demi de compétition en décembre-janvier, mais cela n’avait pas empêché le Jazz de remporter 15 matchs sur 18.

Davis absent plusieurs semaines

Un autre joueur sera absent, mais cette fois pour toute la série (Match 7 le 29 août si nécessaire) : Ed Davis. L’ailier fort (ou pivot de 31 ans), arrivé lui aussi l’été dernier à Salt Lake City, souffre d’une entorse du ligament latéral interne du genou gauche et sera absent plusieurs semaines. Cette saison, il n’a joué que 28 matchs, pour une moyenne de 1,8 points et 3,8 rebonds en 11 minutes. Voilà qui ne va pas arranger les affaires du Jazz, qui a remporté trois matchs sur huit dans la bulle, et qui sont passés de la quatrième place au moment de l’arrêt de la saison, à la sixième place finale. En cas de qualification contre Denver, Utah affrontera le vainqueur de la série entre les Clippers et Dallas.