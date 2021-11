NBA : Utah chute à domicile, Gobert expulsé, les Clippers enchaînent, Toronto retrouve le sourire

Les Clippers enchaînent, Toronto relève la tête

BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Jeudi 11 novembre 2021

Le Jazz, qui ne traverse pas une excellente passe, certes, avait au moins le mérite de ne toujours pas avoir perdu sur son parquet depuis le début de la saison. La réception d'Indiana, venu infliger à la franchise de Salt Lake City son premier revers cette année (111-100), a mis fin à cette invincibilité du Jazz à domicile. Ex-dauphin de Golden State à l'Ouest,, vainqueur la veille de son sixième match de rang. Plus grave : le Jazz n'a pas perdu que le match, jeudi soir à l'EnergySolutions Arena face aux Pacers. Il a aussi perdu ses nerfs, à l'image d'unaprès que ce dernier, probablement lassé de s'être fait dunker sur le nez par le Frenchy toute la soirée et également invité à regagner les vestiaires par les arbitres, est venu le percuter. S'en est suivi un début de mêlée dont deux autres joueurs du Jazz Joe Ingles et Donovan Mitchell, également exclus, ont eux aussi fait les frais. Un jeudi noir à vite oublier pour les Mormons et leur pivot français, qui avait pourtant rendu une très belle copie une fois de plus (19 points, 11 rebonds, 1 contre) avant de perdre son calme dans le money time.Moral au beau fixe en revanche pour Nicolas Batum. Le héros de la demi-finale olympique de Tokyo contre la Slovénie n'a pas livré le match de sa vie face au Heat jeudi. "Batman" a néanmoins dit son mot, notamment sur la dernière possession des Floridiens, dans la victoire des Clippers au Staples Center (112-109) face à une équipe de Miami privée de Jimmy Butler, blessé la veille.Tandis que les Clippers ne s'arrêtent plus, Philadelphie, de son côté, marque sérieusement le pas. Jeudi, malgré le retour de Tobias Harris (19 points) et en dépit de l'énorme prestation de Tyrese Maxey (33 points, 5 passes, 4 rebonds),et renouent avec le succès dans le sillage d'un Fred VanVleet monstrueux (32 points, 7 passes, 6 rebonds, 6 sur 11 à trois points).Philadelphia 76ers -: 109 - 115Utah Jazz -: 100 - 111>>> Stats de Rudy Gobert (UTA) : 31 minutes, 19 points (7 sur 10 aux tirs), 11 rebonds, 1 contre, 2 ballons perdus, 2 fautes- Miami Heat : 112 - 109>>> Stats de Nicolas Batum (LAC) : 37 minutes, 6 points (2 sur 4 aux tirs, dont 2 sur 4 à trois points), 6 rebonds, 3 passes, 3 contres, 2 interceptions, 2 ballons perdus, 1 faute