NBA : Utah battu pour la quatrième fois de suite, Brooklyn frappe fort à Chicago, les Lakers chutent encore

Le choc pour les Nets, Charlotte bat Philadelphie pour la première fois depuis cinq ans !



BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Mercredi 12 janvier 2022

Pour le Jazz, il est grand temps de Rudy Gobert revienne. Il convient même de dire que ça urge, étant donné qu'un an et demi après avoir été le patient zéro de la NBA, et que la franchise de Salt Lake City a disputé mercredi, contre Cleveland, son quatrième match depuis que le triple meilleur défenseur de la ligue a été forcé de s'isoler. Les trois premiers matchs sans "Gobzilla", le Jazz les avait disputés (et perdus) en déplacement. Avec le retour à domicile, Utah espérait pouvoir stopper l'hémorragie, même sans Gobert, mais cela n'a pas marché. Il faut dire que le quatrième de la conférence Ouest était également privé pour cette rencontre de tous ses pivots, puisque Hassan Whiteside et Udoka Azubuike n'étaient pas là eux non plus.qui en a profité pour battre son record de points en carrière (23), et du jeune meneur Darius Garland, auteur du premier double-double de sa vie (10 points, 15 passes, record de passes personnel à la clé). Contrairement au Jazz, les Lakers semblaient aller mieux ces derniers temps. Malheureusement pour leurs fans, LeBron James (34 points, 7 rebonds, 6 passes) et ses coéquipiers, de retour à l'équilibre (21 victoires - 21 défaites) sont vite retombés dans leurs travers. Et mercredi,Russell Westbrook, encore complètement hors-sujet (8 points, 12 rebonds, 6 passes à 2 sur 14 aux tirs) et chambré par le speaker local, et les siens se sont écroulés dans le troisième quart-temps (40-23) face aux Kings et un Harrison Barnes dans un très bon soir (23 points, 7 rebonds, 2 passes).Les Bulls conservent néanmoins la première place du classement devant leur bourreau. Plus bas dans le classement, Philadelphie (5eme) accueillait Charlotte (7eme).(109-98). Malgré le huitième match consécutif à plus de trente points de Joel Embiid (31), les Sixers, qui restaient sur sept succès, n'ont pas réussi à monter dans le grand huit et à poursuivre sur leur incroyable dynamique face aux hommes de la Caroline du Nord avant ce match. Gordon Hayward, auteur de 30 points (7 passes, 4 rebonds, 3 interceptions) y est pour beaucoup.Indiana Pacers -: 100 - 119Philadelphia 76ers -: 98 - 109- Orlando Magic : 112 - 106Atlanta Hawks -: 91 - 115- Dallas Mavericks : 108 - 85San Antonio Spurs -: 124 - 128Utah Jazz -: 91 - 111Chicago Bulls -: 112 - 138- Los Angeles Lakers : 125 - 116