NBA : Une soirée pleine d’émotions pour Batum

Batum touché par l’accueil du public



Il y a 17 ans j’assistais à mon premier match NBA dans le tribunes. 17 ans plus tard je me retrouve dans cette même salle sur le parquet avec un maillot NBA. Ce soir c’est un rêve de gosse qui s’est réalisé. Merci de l’avoir rendu possible & merci Paris vous avez été incroyable ! pic.twitter.com/JCQWi9mTGz

— Nicolas Batum (@nicolas88batum) January 25, 2020

Entre Paris et la NBA, la magie a visiblement opéré. En effet, venu en nombre, le public de l’AccorHotels Arena a pu assister vendredi soir au tout premier match de saison régulière de NBA sur le sol français. Si la victoire des Bucks de Milwaukee sur les Charlotte Hornets (103-116) et le show à l’américaine durant la rencontre ont notamment fait sensation, la prestation de Nicolas Batum, seul Français sur le parquet, a également été épiée de très près.En 34 minutes de jeu, le numéro 5 des Hornets, qui a été grandement ovationné tout au long de la rencontre par le public parisien, a fait mieux que ses statistiques individuelles cette saison. Auteur de cinq points, six rebonds et cinq passes décisives, il n’a pas pu éviter la logique défaite des siens. « Nico ? Il a été combatif, la salle lui a montré beaucoup d’amour. Il a apprécié ce moment, il s’est bien battu », confiait à son sujet James Borrego, son entraîneur, à l’issue du match en conférence de presse.Forcément déçu par la défaite, Batum est longuement revenu sur cette grande première pour la NBA en France. « C’était très spécial de jouer devant ce public français. Il y avait ma famille, mes amis, et tous ces encouragements pour moi, c’était une belle ambiance. On a essayé de prendre du plaisir, d’en donner. Sur le terrain ? Je suis dans mon rôle, ça plait ou ça ne plait pas, je vais mourir avec ça, a-t-il expliqué. Quand toute une foule scande ton nom, ça fait quelque chose, c’est génial. Parce que c’est une saison difficile personnellement, alors je prends tout ça. Revenir ici est un très bon moment. »« Mon fils ne s’en souviendra pas de ce moment, mais jouer devant lui… C’était un match particulier pour nous tous, et vivre ça avec lui dans le vestiaire, c’était énorme », a fini par conclure Batum. Alors que le rendez-vous à Paris est d’ores et déjà reconduit pour janvier 2021, le public de l’AccorHotels Arena rêve désormais de pouvoir à nouveau s’enthousiasmer devant la performance d’un nouveau Français dans un an, tels qu’Evan Fournier ou Rudy Gobert.