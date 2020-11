NBA : Une pré-saison de 49 matchs entre le 11 et le 19 décembre

Le retour de la NBA se rapproche ! La saison débutera le 22 décembre prochain et vendredi soir, la NBA a dévoilé le calendrier de la pré-saison, qui se déroulera entre le vendredi 11 et le samedi 19. Chaque équipe disputera entre deux et quatre matchs (au moins un à domicile et un à l’extérieur), pour un total de 49 rencontres. Il y a aura entre trois et huit matchs par jour. Les Los Angeles Lakers, champions en titre, vont affronter deux fois leurs voisins des Clippers et deux fois les Phoenix Suns lors de cette pré-saison.

Kevin Durant devrait quant à lui porter le maillot des Brooklyn Nets pour la première fois le 13 décembre contre Washington. Miami, le vice-champion, sera opposé à New Orleans et Toronto. Le MVP de la saison régulière, Giannis Antetokounmpo, se testera quant à lui avec Milwaukee contre Dallas (deux fois) et New Orleans. Killian Hayes, le Français le plus haut drafté de l’histoire (7eme) pourra, de son côté, disputer ses premières minutes sous le maillot de Detroit contre New York (deux fois) et Washington (deux fois).

Le calendrier de la saison régulière publié en deux fois

Le programme de la 1ere journée de pré-saison

Vendredi 11 décembre 2020

En ce qui concerne le calendrier de la saison régulière (72 matchs par équipe cette saison, contre 82 habituellement), il sera, cette année, dévoilé en deux temps.La deuxième partie (du 11 mars au 16 mai) sera dévoilée plus tard, afin que la NBA puisse re-programmer en deuxième partie de saison des rencontres qui n’auraient pas pu se dérouler durant la première partie en raison de cas de coronavirus au sein des franchises, par exemple.Atlanta Hawks - Orlando MagicDetroit Pistons - New York KnicksChicago Bulls - Houston RocketsLos Angeles Lakers - Los Angeles ClippersPortland Trail Blazers - Sacramento Kings