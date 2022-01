NBA : Une nuit sans surprise

VanVleeet et Randle brillent, pas Fournier

NBA / SAISON REGULIERE

Mardi 4 janvier 2022

Phoenix revient à un demi-match de Golden State en tête de la Conférence Ouest après sa victoire à New Orleans. Face à l'avant-dernier du classement, les Suns l'ont emporté 110-123 après un match où ils ont mené de bout en bout mais se sont tout de même un peu fait peur. Les vice-champions en titre menaient 54-64 à la mi-temps mais ont vu les Pelicans revenir à -5 au milieu du troisième quart et surtout à -2 à 5'35 de la fin (101-103). Cela a finalement donné un coup de boost aux Suns, qui ont enchaîné avec un 20-9 pour terminer le match sans encombre, dans le sillage d'un Devin Booker à 33 points et d'un Mikal Bridges à 23 points (28pts pour Devonte' Graham côté New Orleans).Les Cavs ont pourtant mené pendant toute la première mi-temps, puis les deux équipes ont pris la tête tour à tour dans la deuxième, mais sans jamais compter plus de six points d'avance. Memphis (où Killian Tillie était titulaire pour la deuxième fois de suite) a pris les commandes à 6'30 du buzzer final (90-92) sur un tir à 3 points de Ziaire Williams, mais Cleveland est revenu à 104-104 à 36"7 de la fin. Une fois de plus, c'est Ja Morant (26pts, 5rbds, 6pds) qui a enfilé le costume du héros pour les Grizzlies, en inscrivant les six derniers points de son équipe (un "jump shot", un "layup" et deux lancers-francs). Les derniers tirs de Darius Garland (27pts, 10pds) et Kevin Love (18pts, 10rbds) n'ont pas trouvé la cible pour Cleveland.Dans ce match serré (57-59, mt) où aucune des deux équipes n'a compté plus de huit points d'avance et où il y a eu 23 changements de leader, les Lakers ont fini par prendre la tête définitivement à 2'50 de la fin sur un tir de Malik Monk, et LeBron James et Russell Westbrook ont ensuite scellé la victoire des Violet et Or. "King James" s'est encore montré décisif, avec 14 de ses 31 points marqués dans le dernier quart, alors que "Monsieur triple-double" a terminé un match sans perdre de ballon pour la première fois depuis mars 2016 ! Les 30 points de De'Aron Fox n'ont pas suffi aux Kings.A l'Est, Toronto (9eme) n'a pas été perturbé de jouer à huis-clos et a remporté sa troisième victoire de rang, au détriment de San Antonio (11eme de l'Ouest) : 129-104. Après un premier quart d'heure serré, les Raptors ont commencé à prendre la mesure des Texans, et se sont envolés dans cette rencontre, comptant jusqu'à 31 points d'avance. Fred VanVleet, en grande forme en ce moment, a marqué 33 points (7/14 à 3pts) et délivré 7 passes. Avec 30 passes au total et 18 tirs à 3 points réussis, Toronto a signé l'un de ses meilleurs matchs de la saison et retrouve d'ailleurs un bilan de 50% de victoires. Côté Spurs, Jakob Poeltl finit avec 19 points et 12 rebonds.Les Knicks ont mené de douze points dans le deuxième quart, puis les Pacers ont pris les devants juste après la mi-temps. New York ne comptait qu'un point d'avance à 9'48 de la fin et a finalement bien géré le money-time pour l'emporter de dix points. Julius Randle, de retour de protocole covid, a été excellent, avec 30 points et 16 rebonds au compteur (22pts pour Keifer Sykes côté Pacers). Match à oublier en revanche pour Evan Fournier, qui finit avec 0 point en 22 minutes (0/4 aux tirs). Son premier zéro pointé depuis le 25 avril dernier, lorsqu'il jouait à Boston.Cleveland Cavaliers -: 106-110>>> Stats de Killian Tillie (MEM) : 17 minutes de jeu, 5 points (2/7 aux tirs dont 1/5 à 3pts), 3 rebonds, 1 passe, 1 ballon perdu>>> Yves Pons (MEM) n'a pas joué- Indiana Pacers : 104-94>>> Stats d'Evan Fournier (NYK) : 22 minutes de jeu, 0 point (0/4 aux tirs dont 0/3 à 3pts), 1 rebond, 2 passes, 1 interception, 1 ballon perdu, 3 fautesNew Orleans Pelicans -: 110-123- Sacramento Kings : 122-114- San Antonio Spurs : 129-104