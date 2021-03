NBA : Une nuit sans surprise

Le match de la nuit : Memphis – Denver

Le MVP de la nuit : Goran Dragic

Le flop de la nuit : Orlando

Le Français de la nuit : Rudy Gobert

NBA / SAISON REGULIERE

Vendredi 12 mars 2021

Cinquième victoire de suite pour Denver, qui n’a pas raté sa reprise après la pause du All Star Game. Les Nuggets sont allés s’imposer 103-102 à Memphis, mais que ce fut dur ! Les Grizzlies de Brandon Clarke et Dillon Brooks (20 points chacun) ont fait trembler la franchise du Colorado jusqu’à la fin. Memphis, qui a compté neuf points d’avance dans le deuxième quart, a ensuite vu son adversaire revenir, et Denver a pris à son tour douze points d’avance en fin de troisième quart. Les Nuggets pensaient peut-être s’acheminer vers une victoire tranquille, mais les Grizzlies sont revenus et sont même passés devant à 3’13 de la fin (93-92). Les deux équipes ne se sont pas lâchées dans le money-time et le score était de 103-102 en faveur de Denver à 31 secondes de la fin. Brandon Clarke a ensuite contré un tir de Nikola Jokic, Jonas Valanciunas a pris le rebond,Ce sont bien les Nuggets d’un Jokic à 28 points, 15 rebonds et 7 passes qui l’emportent.Finaliste en titre, Miami se retrouve désormais à un classement plus digne de son statut, après une première partie de saison compliquée. Le Heat est quatrième, suite à son troisième succès de suite, 101-90 à Chicago. Et la franchise floridienne pourra remercier Goran Dragic ! Car si c’est Jimmy Butler qui finit meilleur marqueur de Miami (28pts), c’est bien le Slovène qui a sauvé son équipe, grâce à un magnifique dernier quart-temps. Alors que le score était de 70-68 pour le Heat à la fin du troisième quart,. Kelly Olynyk et Jimmy Butler ont ensuite fini le travail, face à des Bulls impuissants, malgré un Zach LaVine à 30 points.Septième défaite de suite pour le Magic, qui ne cesse de s’enfoncer au classement, avec désormais une avant-dernière place. Décimé par les blessures (Fournier, Gordon, Ross, Anthony, Fultz, Isaac…), Orlando ne peut plus guère compter que sur Nikola Vucevic pour marquer des points, et la franchise floridienne s’est lourdement inclinée 104-77 à San Antonio.Vucevic a fait le boulot, avec 26 points et 9 rebonds au compteur, mais il n'a pas été aidé. Seul Dwayne Bacon a passé également la barre des 8 points (15). Et dimanche, c’est Miami qui se présente à Orlando pour le derby…Sa deuxième sélection au All Star Game n'a pas perturbé Rudy Gobert, qui a poursuivi sur sa lancée d'avant le All Star Break, avec 14 points et 13 rebonds lors de la facile victoire de Utah contre Houston (114-99).Le Jazz est toujours la franchise n°1 de la Ligue, et va tenter de le rester pendant les 35 matchs qui restent à disputer. Et le prochain sera à Golden State dimanche.Memphis Grizzlies -: 102-103>>> Killian Tillie (MEM) n'a pas joué, sur décision du coach- Cleveland Cavaliers : 116-82Washington Wizards -: 101-127>>> Stats de Vincent Poirier (PHI) : 4 minutes de jeu, 0 point (0 sur 2 aux tirs dont 0/1 à 3pts), 1 rebondChicago Bulls -: 90-101>>> Adam Mokoka (CHI) n'a pas joué joué- Orlando Magic : 104-77>>> Evan Fournier (ORL), blessé au dos, n'a pas joué- Houston Rockets : 114-99>>> Stats de Rudy Gobert (UTA) : 32 minutes de jeu, 14 points (5 sur 9 aux tirs dont 0 tir à 3pts), 13 rebonds, 1 passe, 6 contres, 2 ballons perdus, 1 faute- Indiana Pacers : 105-100