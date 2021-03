NBA : Une nuit historique pour Rudy Gobert

Rudy Gobert grabs a franchise record 28 boards to go along with his 24 PTS for the @utahjazz. pic.twitter.com/02D5gCxc7w

Contre Golden State ce dimanche soir, Rudy Gobert a tout tenté mais ça n'a pas été suffisant. Co-meilleur marqueur du Jazz avec 24 points, le Français n'aura pas réussi à éviter la défaite du leader de la Conférences Ouest sur le parquet des Warriors (131-119). S'il a réalisé sa troisième meilleure performance de la saison en terme de points marqués, le pivot a surtout connu la meilleure nuit de sa carrière NBA en terme de rebonds pris. Avec 28 prises, il a fait mieux que les 25 rebonds pris face à Dallas en janvier 2017 et contre Detroit en janvier 2019.« Je n'y prête pas vraiment attention. Pour être honnête, il y aura d'autres nuits comme ça. Avec les rebonds, certains matchs il y en a vingt, d'autres il y en a dix, mais je pense que je dois faire un meilleur travail défensivement. »Malgré la déception qui accompagne cette défaite, la performance de Rudy Gobert restera dans les annales. Dans l'histoire du Jazz, aucun joueur n'avait pris autant de rebonds sur un seul match. Au Chase Center de San Francisco, l'international français a fait tomber le record de franchise qui était détenu par Truck Robinson depuis 1977 avec 27 prises.Depuis Dikembe Mutombo en 1999, jamais un joueur n'avait terminé un match de NBA avec au moins 24 points, 28 rebonds et 4 contres. Un accomplissement qui confirme que Rudy Gobert est un des intérieurs les plus dominants de la Grande Ligue. En plus de ses 14,4 points par match, il est le deuxième meilleur rebondeur de la NBA derrière Clint Capela avec 13,5 prises par match et le deuxième meilleur contreur derrière Myles Turner avec 2,8 blocks par match.