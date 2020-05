NBA : Une décision sur la reprise sera prise dans deux à quatre semaines

A l’arrêt depuis deux mois, la saison NBA semble désormais proche d’un retour. Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, toujours très bien informé, les propriétaires et dirigeants des franchises se sont entretenus avec le commissionnaire Adam Silver, et il en est ressorti un sentiment positif quant à une éventuelle reprise de la saison, arrêtée alors qu’il restait 17 ou 18 matchs de saison régulière à disputer pour chaque équipe. Adam Silver a notamment rassuré les dirigeants sur le fait qu’un seul cas positif n’entraînera pas l’arrêt définitif de la saison. Mais il va désormais falloir définir, avec les experts médicaux, à partir de combien de tests positifs au maximum la NBA devra s'arrêter.

Jouer la fin de saison régulière ou pas ?



Autre question importante, alors qu’il semble quasiment acquis que si la saison reprend, ce sera en vase clos, à Disney World à Orlando, à Las Vegas, ou dans les deux endroits, en mode « campus universitaire », selon les termes d’Adam Silver : faut-il disputer les derniers matchs de saison régulière ou un tournoi pour déterminer les qualifiés pour les play-offs ? Tous les scénarios sont possibles.

Au moment de l'interruption de la saison, Milwaukee, Toronto, Boston et les Lakers avaient déjà décroché leur billet pour les play-offs, alors que Golden State était la seule équipe mathématiquement éliminée de la course aux phases finales. En tout cas, d’ici lundi, les joueurs de vingt-deux des trente franchises pourront reprendre l’entraînement individuel, toujours dans des conditions très strictes (prise de température, pas plus de quatre personnes en même temps dans la salle…). D’ici le mois de juin, on en saura plus sur la suite !

