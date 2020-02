NBA : Une cérémonie pour Kobe Bryant le 24 février

La date n’a évidemment pas été choisie par hasard. Le lundi 24 février prochain (le 24/2, soit les numéros de maillot de Kobe Bryant et de sa fille Gianna), une cérémonie sera organisée au Staples Center de Los Angeles en hommage à Kobe Bryant et aux huit autres personnes décédées dans l’accident d’hélicoptère du 26 janvier près de la ville californienne. Ni les Lakers, ni le Staples Center, ni la mairie de Los Angeles n’ont encore confirmé l’information, mais elle provient notamment de proches de la famille du basketteur.

La mythique salle de Los Angeles avait déjà accueilli les obsèques publiques de Michael Jackson en 2009 et celles du rappeur Nipsey Hussle l’an passé, mais ce sera évidemment différent pour Kobe Bryant, qui a passé des centaines d’heures au Staples Center pendant ses vingt années de carrière, et dont les deux maillots n°8 et n°24 sont accrochés au plafond de la salle pour l’éternité. A noter que les Los Angeles Clippers doivent disputer un match contre Memphis le 24 février au Staples Center, mais on imagine que l’autre franchise de Los Angeles laissera volontiers la place pour cette cérémonie qui s’annonce très émouvante. Le match entre les deux franchises, prévu deux jours après le drame, avait d’ailleurs été reporté, et aucune date n’a encore été annoncée pour sa tenue.