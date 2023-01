NBA : Un record à 3-points pour les Kings

C’est sur un panier à 3-points de Matthew Dellavedova que les Kings ont atteint leur record de franchise en la matière, avec 23 paniers primés, signé dans leur large victoire face au Magic (136-111). Leur précédent record remontait à seulement novembre 2021 avec 22 tirs primés.

Cette nuit, Harrison Barnes (6/7), Keegan Murray (5/6) ou Kevin Huerter (4/8) ont tous trouvé la mire, là où les habitués du « scoring » chez les Kings, De’Aaron Fox – Malik Monk, ont raté le coche avec seulement 1/10 de loin en cumulé.

« Je l’ai déjà dit par le passé, on a beaucoup de shooteurs dans cette équipe. Malik a eu de supers tirs, deux sur quatre d’entre eux auraient dû tomber, donc ça aurait pu être plus élevé. La façon avec laquelle on a étiré le terrain, avec laquelle on a partagé le ballon… Je ne veux pas paraître arrogant ou quoi que ce soit, mais cela ne me surprend pas avec les shooteurs qu’on a. Chaque fois qu’on peut décrocher un record, surtout dans ce domaine, c’est une bonne chose », juge le coach Mike Brown dont l’équipe a signé un remarquable total de 39 passes décisives.

Shooteur le plus efficace de la soirée avec ses 30 points à 11/13 aux tirs, Harrison Barnes rappelle que son équipe ne doit pas pour autant oublier de varier son jeu : « C’est génial de voir le ballon rentrer, mais dans l’ensemble, on ne va pas vivre ou mourir avec. C’est bien qu’on l’ait fait ce soir, mais on ne peut pas s’attendre à ce que cela soit le cas pour le reste de la semaine et à ce qu’on en marque 25, voire 30 dans un match. »

Ce record et cette victoire permettent aux Kings de rester dans le wagon de tête à l’Ouest avec un bilan de 21 victoires et 18 défaites, et une 5e place.