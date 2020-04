NBA : Un quatrième Français va tenter sa chance lors de la Draft

Ayayi n’est pas encore certain d’aller à la Draft

Quelques heures après Yves Pons, qui a emboîté le pas à Théo Maledon et Killian Hayes, un quatrième jeune joueur français va prendre part à la Draft NBA. Le meneur de Gonzaga Joël Ayayi a annoncé via le compte Twitter de son équipe universitaire qu’il comptait présenter sa candidature lors de l’événement toujours prévu pour se tenir au Barclays Center de Brooklyn le 25 juin prochain. Le jeune frère de l’internationale française Valériane Vukosavljevic, qui vient de conclure sa troisième année universitaire aux Etats-Unis, n’a toutefois pas décidé de totalement couper les ponts avec l’antichambre de la NBA.« Je me suis inscrit à la Draft mais mon option prioritaire reste de retourner à Gonzaga. J’adore les entraîneurs, l’école et mes coéquipiers. Il y a encore beaucoup d'incertitudes sur ce qui va arriver à la prochaine saison universitaire, a déclaré Joël Ayayi dans une déclaration publiée sur le compte Twitter de son équipe. M'inscrire à la Draft me donne donc un peu plus de temps pour évaluer cela. Je ne vais pas engager d’agent et je vais travailler directement avec Mark Few et le staff de Gonzaga afin de prendre la meilleure décision avant la date limite de désinscription. » Une date qui a été fixée au 15 juin prochain alors que la saison universitaire a été stoppée net avant la « March Madness » qui vient sacrer le champion. Une Draft où, s’il maintient son inscription, Joël Ayayi pourrait être sélectionné au deuxième tour, un sort qui était promis l’an passé à Killian Tillie, qui évolue également à Gonzaga, avant qu’une blessure ne lui impose de retirer sa candidature.