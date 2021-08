NBA : Un jeune des Celtics plante 92 points !

Payton Pritchard dropped 92 POINTS today at the Portland Pro-Am #BleedGreen 🔥 pic.twitter.com/2MzjeQ2HIM

— Ballislife.com (@Ballislife) August 15, 2021

En embuscade dans le dos de Schröder

Payton Pritchard. Un nom à retenir dans le monde du basket. Meneur de jeu de 23 ans, ce rookie des Celtics de Boston a pas mal brillé lors de ses trois apparitions en Summer League à Las Vegas. Cependant, en raison d'un engagement pris auprès de l'Oregon en Pro-Am, un championnat nord-américain de basket, où il avait promis de venir évoluer en tant que capitaine, Pritchard a quitté l'effectif des C'S en pleine Sumer League.Ce dimanche, à l'occasion de son premier match sous nouvelles couleurs de l'Oregon, Payton Pritchard a marché sur l'eau.Incroyable mais c'est pourtant réel. Bien qu'il avait face à lui un meneur NBA en la personne de Mike James, encore aperçu la saison dernière dans la rotation des Nets de Brooklyn. Celui-ci a toutefois brillé également avec ses 63 points, dans un championnat où le niveau est bien en-dessous de celui de la NBA. Ces statistiques affolantes dopent évidemment le tableau de marque qui affichait un score de 165-163 au buzzer final, en faveur de Payton Pritchard et des siens.Dans le même temps, Boston a de son côté enchainé une 4eme victoire de rang en Summer League face aux Sixers de Philadelphie (100-80). La franchise du Massachusetts pourrait bien évidemment faire appel à son meneur talentueux avant le lancement de la saison. Bien que l'Allemand Dennis Schröder est arrivé en provenance des Los Angeles Lakers, ce dernier n'a plus la même aura qu'auparavant et sera en quête de renaissance.