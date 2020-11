NBA : Un Gasol aux Lakers, six ans plus tard...

🏀 #NBAExtra

Avec l'arrivée de Marc Gasol aux Lakers, les Lakers verront le frère de Pau porter également leur maillot !

Une nouvelle page dans la grande Histoire de cette fratrie ! pic.twitter.com/dqkkcBBJa4

— NBAextra (@NBAextra) November 24, 2020

Thankful for the relationships and memories that will last a lifetime #Toronto pic.twitter.com/48jpTgHltL

— Marc Gasol (@MarcGasol) November 25, 2020

Marc Gasol aura tenu un an de plus que Kawhi Leonard. Si l'Espagnol, un des symboles de l'incroyable titre de Toronto l'année dernière, était resté fidèle aux Raptors, le voilà qui file à son tour vers Los Angeles. Mais aux Lakers, donc. "C'était un choix vraiment très difficile, assure-t-il pour TSN. Les premiers jours de cette intersaison ont été compliqués, mais je voulais prendre la bonne décision en vue de la suite de ma carrière. Et quand j'ai pensé à mon prochain défi, les Lakers se sont imposés comme la meilleure option pour moi. En résumé, je veux gagner un autre titre NBA."C'est donc un vrai choix sportif de la part de l'ancien intérieur de Memphis, qui vient suppléer Dwight Howard (parti aux 76ers), car les Raptors auraient pu lui offrir un salaire supérieur. Chez les Lakers, Marc Gasol touchera 5,3 millions de dollars sur deux ans. Avec un tel renfort, efficace et expérimenté sans être encore trop âgé, il est évident que les Californiens se donnent les moyens de réussir le doublé et d'aller ainsi devancer les Celtics avec un 18eme titre. "Wow, wow, wow, s'enthousiasme Magic Johnson sur Twitter. Désormais, cette équipe a de la profondeur à chaque poste. Sans aucun doute, c'est définitivement une équipe pour le titre."C'est enfin la réécriture d'une histoire familiale qui a déjà bien fonctionné dans le coin... Le frangin Pau, bien sûr, a ainsi glané deux bagues avec Kobe Bryant en 2009 et 2010. Déjà les premiers frères à avoir été champions NBA, ils seront aussi les premiers à avoir évolué sous le maillot des Lakers, après avoir été les premiers frères titulaires lors d'un All-Star Game (2015) - ce sont aussi les frères qui ont capté le plus de rebonds (17 694) et réussi le plus de contres (3 173) en NBA. Avec une deuxième bague, Marc reviendrait donc au niveau de Pau (également finaliste en 2008).