NBA : Un All Star Game Est-Ouest le 7 mars à Atlanta ?

Le retour de la confrontation Est-Ouest

A ce jour, la NBA est censée faire une pause dans sa saison à 72 matchs de saison régulière entre le 5 et le 10 mars, et le All Star Game prévu de longue date à Indianapolis a été reporté à 2024. La semaine passée, la grande Ligue a ouvert les votes pour sélectionner les joueurs All Stars de la saison 2020-21, sans garantie qu’il y ait véritablement un « match des étoiles ». Mais il semblerait tout de même qu’il ait bien lieu. Selon le toujours bien informé Adrian Wojnarowski d’ESPN, la NBA et le syndicat des joueurs, dirigé par Chris Paul, sont tout près de trouver un accord pour l’organisation d’un All Star Game et des concours le 7 mars à Atlanta.ESPN explique que de nombreux joueurs seraient d’accord pour organiser ce All Star Game, même si la présence des sélectionnés ne serait pas obligatoire, contrairement aux années normales.Les joueurs arriveraient la veille du All Star Game en avion privé et repartiraient dès la fin du match. La rencontre se déroulerait à huis clos ou alors avec quelques spectateurs bien espacés les uns des autres, et serait diffusée par Turner Sports, dont le siège est justement situé à Atlanta. Mais certains estiment qu’organiser un All Star Game ferait encourir des risques de contamination supplémentaires, sachant que 24 matchs de saison régulière ont déjà été reportés car les équipes n’avaient pas un nombre de joueurs suffisants, car ils étaient positifs ou cas contacts. Quoi qu’il en soit, si le All Star Game avait bien lieu, ce serait le retour d’une confrontation entre les meilleurs joueurs de l’Est et de l’Ouest, selon ESPN.On connaitra ce jeudi les premières tendances des votes des fans, les titulaires seront annoncés le 18 février et les remplaçants le 23.