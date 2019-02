NBA Trade deadline : A vos marques, prêts, échangez !

Anthony Davis

La situation

La superstar de la Nouvelle-Orléans fait l’actualité depuis une semaine. Son agent Rich Paul (le même que LeBron James) a indiqué que son client ne prolongerait pas son contrat avec NOLA fin 2020 et forcément, la Ligue est en ébullition depuis cette annonce. Reste à savoir qui décrochera le gros lot et surtout, à quel prix !

Quelles destinations pour lui ?

Lakers, Bucks, Clippers, Knicks : selon les dernières indiscrétions de la presse américaine, seuls ces quatre franchises seraient sur la short-list de l’ailier fort pour éventuellement prolonger son contrat dans un an. Les Celtics, avec pourtant de nombreux atouts en poche, sembleraient donc hors-course pour accueillir Unibrow. Chez les Angelenos, Magic Johnson ferait des pieds et des mains pour satisfaire les exigences des Pelicans et offrirait un package énorme pour AD. Tous les détails ici.

Julius Randle / Nikola Mirotic

La situation

Le tandem des Pelicans est sur le marché. Maintenant qu’Anthony Davis est sur le départ, New Orleans veut reconstruire son effectif et les deux intérieurs, malgré des prestations assez solides cette saison, sont proches de la sortie. Logique puisque leurs contrats sont expirants (player option pour Randle).

Quelles destinations pour eux ?

Si l’avenir de Julius Randle est flou, celui de Nikola Mirotic a des chances de s’écrire à Philadelphie ou Utah. Que ce soit pour accompagner Joel Embiid ou Rudy Gobert, l’association a de quoi faire saliver et le profil d’intérieur fuyant de l’ancien Bull irait parfaitement dans ces deux franchises en mal de menaces extérieures.

Marc Gasol / Mike Conley

La situation

Memphis coule, Memphis tanke, et il va bien falloir prendre les mesures adéquates pour la direction des Grizzlies. L’historique duo du Tennessee Gasol-Conley s’apprête à faire ses valises, après respectivement onze et douze ans de bons et loyaux services chez les Ours. Seul problème, et pas des moindre : leurs contrats seront difficiles à absorber dans la masse salariale des franchises intéressées.

Quelles destinations pour eux ?

A 34 ans et 31 ans, Marc Gasol et Mike Conley Jr ne sont plus tout jeunes mais sont évidemment capables d’apporter énormément à des franchises de haut de tableau. Sauf que leurs salaires conséquents risquent d’être un frein important dans les négociations. Il se murmure que les Spurs auraient un œil sur le dossier de l’Espagnol. Concernant le meneur, un échange avec le Jazz contre Ricky Rubio serait à l’étude dans les bureaux du front office des Grizzlies. Mais le Jazz devrait vraisemblablement faire face à la concurrence de Detroit pour acquérir Conley.

Nikola Vucevic / Evan Fournier

La situation

Douzième de la Conférence Est (22v - 31d), le Magic est de nouveau loin de ses objectifs de Playoffs. La direction floridienne pourrait être du coup tentée de chambouler son effectif. Le pivot monténégrin et l’arrière français sont les deux plus grandes valeurs marchandes du roster, en particulier l’intérieur, auteur de sa meilleure saison en carrière et sélectionné pour la première fois au All-Star Game.

Quelles destinations pour eux ?

Portland se verrait bien récupérer Evan Fournier pour apporter encore plus de diversité offensive dans son attaque. Pour Vucevic, ce sont les Spurs et les Celtics qui pourraient se rabattre sur lui à en croire les médias US.

DeAndre Jordan / Wesley Matthews

La situation

Mais que va faire New York des deux anciens Mavericks. Transférés chez les Knicks dans le trade géant de Kristaps Porzingis, le pivot et l’arrière sont dans la dernière année de leur contrat et peuvent s’engager librement en juin dans la franchise de leur choix. Dans sa course au tanking et au first pick, pas sûr que la formation de Big Apple veuille s’encombrer des deux joueurs. Un « buy-out » (rupture de contrat à l’amiable) pourrait donc être à l’étude du côté du Madison Square Garden concernant le duo.

Quelles destinations pour eux ?

Dans des équipes engagées dans la course aux Playoffs et même des candidats au titre. Les Trail Blazers, déjà actifs avec l’acquisition de Rodney Hood, pourraient se laisser tenter par Wes Matthews. Sans oublier le Thunder et les 76ers, à la recherche d’adresse extérieure, ou encore les Rockets, très friands de ce profil de « 3-and-D ». Quant à DeAndre Jordan, les Lakers sont une destination envisageable pour l’ex-intérieur des Clippers, moins d'un an après son départ de Los Angeles.

Suivre @NicolasSarnak