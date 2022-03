NBA : Towns, Curry et Young cartonnent, Jokic domine Embiid, les Lakers encore battus

Avantage Jokic contre Embiid, les Lakers encore battus !

BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Lundi 14 mars 2022

La gâchette des Warriors a célébré magnifiquement ses 34 ans enDraymond Green, qui n'avait plus joué depuis le 6 janvier dernier (retenu pour le All Star Game, il avait dû décliner l'invitation), a participé à la fête pour son grand retour, avec 6 points, 6 passes et 7 rebonds. Towns, en déplacement avec les Wolves à San Antonio, a mis la barre encore plus haut., devant LeBron James (56 points). Depuis son arrivée en NBA, "KAT" n'avait jamais atteint un tel total de points. Un jour après avoir inscrit 47 points, Trae Young, de son côté, a été tout près de récidiver, lors de la venue de Portland à Atlanta. Encore monstrueux, le meneur des Hawks s'est cette fois arrêté à 46 unités, mais pour le plus grand plaisir de son équipe, qui enchaîne ainsi un troisième succès (122-113). Battu lors de ses deux dernières sorties, Denver avait perdu le sourire.Il l'a retrouvé lundi sur le parquet de Philadelphie (victoire des Nuggets 114-110), où, passé tout près d'un nouveau triple-double (22 points, 13 rebonds, 8 passes). Le Camerounais a, lui, compilé 34 points et 9 rebonds. Belle soirée également pour Milwaukee.sur le parquet des couleurs chères à Rudy Gobert (18 points, 14 rebonds lundi). La dernière victoire des hommes du Wisconsin sur le parquet d'Utah remontait à octobre 2001. La dernière victoire des Lakers date de beaucoup plus récemment - le 12 mars dernier face à Washington.(114-103). La 39eme défaite déjà cette saison pour les Californiens, toujours privés d'Anthony Davis, qui pourraient même rater le play-in s'ils ne retrouvent pas très vite un rythme de croisière plus digne du standing de la franchise.- Los Angeles Clippers : 120 - 111 (ap)>>> Stats de Nicolas Batum (LAC) : 33 minutes, 6 points (2 sur 8 aux tirs, dont 2 sur 7 à trois points), 4 rebonds, 6 passes, 1 contre, 2 interceptions, 3 ballons perdus, 1 faute- Portland Trail Blazers : 122 - 113>>> Stats de Timothé Luwawu-Cabarrot (ATL) : 8 minutes, 5 points (2 sur 4 aux tirs, dont 1 sur 3 à trois points), 2 rebonds, 1 fautePhiladelphia 76ers -: 110 - 114Oklahoma City Thunder -: 116 - 134>>> Stats de Théo Maledon (OKC) : 31 minutes, 6 points (2 sur 9 aux tirs, dont 0 sur 4 à trois points), 7 rebonds, 4 passes, 1 interception, 2 ballons perdus, 2 fautesSan Antonio Spurs -: 139 - 149- Washington Wizards : 126 - 112- Chicago Bulls : 112 - 103Utah Jazz -: 111 - 117>>> Stats de Rudy Gobert (UTA) : 32 minutes, 18 points (6 sur 8 aux tirs), 14 rebonds, 1 interception, 2 ballons perdus, 2 fautesLos Angeles Lakers -: 103 - 114