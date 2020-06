A bientôt 40 ans, Pau Gasol a affirmé récemment qu’il comptait bien encore jouer une année et disputer les prochains Jeux Olympiques de Tokyo. Du côté de son frère Marc, qui lui a 35 ans, le discours est le même : pas question de prendre sa retraite. Le pivot des Toronto Raptors, sacré champion NBA il y a un an, a déclaré lors d’un chat avec la Fédération espagnole de basket qu’il n’était pas du tout prêt à arrêter sa carrière. « Retourner à Memphis (où il a joué de 2008 à 2019, ndlr) et prendre ma retraite ? Je n’ai pas encore pensé à franchir le pas que serait le fait de prendre ma retraite. Actuellement, je suis heureux d’avoir surmonté les problèmes physiques que j’ai eus cette saison. J’étais cramé après avoir joué tous ces matchs d’affilée. Et j’ai pu utiliser ce temps (de pause à cause du coronavirus, ndlr) pour m’améliorer et travailler dur. Maintenant, j’ai cette énergie, et ce petit plus », raconte-t-il, alors que la saison NBA va reprendre le 30 juillet prochain à Orlando.

Objectif JO avec l'Espagne

Comme son frère Pau, Marc Gasol rêve de disputer les JO à l’été 2021 avec l’équipe d’Espagne : « Disputer une compétition avec l’équipe nationale est toujours un objectif. L’équipe nationale procure toujours un sentiment unique. C’est une opportunité très spéciale et nous représentons beaucoup de gens qui jouent au basket, les garçons et les filles de toutes les villes. L’équipe d’Espagne m’apporte plein de choses au-delà du basket.Cette famille ne peut être comparée à aucune autre. Je veux toujours voir mes coéquipiers et jouer avec eux », raconte celui qui a été sacré deux fois champion du monde et deux fois champion d’Europe avec la Roja. Cette saison, le natif de Barcelone a tourné à 7,6 points, 6,3 matchs et 3,4 passes de moyenne en 36 matchs. Absent tout le mois de février en raison d’une blessure aux adducteurs, il avait pu rejouer 16 minutes contre Sacramento avant que la saison ne soit interrompue.