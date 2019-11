NBA : Toronto fait tomber les Lakers !

Le match de la nuit : Lakers - Toronto

Après sept victoires de suite, les Los Angeles Lakers sont tombés ! Les leaders de la Conférence Ouest ont subi la loi des champions en titre, Toronto, au Staples Center : 104-113. Dans ce match serré où aucune équipe n’a compté plus de douze points d’avance, les Californiens étaient devant durant le premier et le troisième quart-temps (60-52, mt). Mais Toronto, porté par un grand Pascal Siakam (24pts, 11rbds), est revenu en fin de troisième quart (78-78, 36eme) et n’a ensuite plus été mené, signant un 35-26 dans le dernier quart qui a assommé les Lakers d’Anthony Davis (27pts, 8rbds) et d’un LeBron James encore en triple-double (13pts, 13rbds, 15pds). Les Raptors, qu'on n'attendait peut-être pas aussi forts suite au départ de Kawhi Leonard (et à la blessure de Kyle Lowry et Serge Ibaka), sont désormais deuxième de la Conférence Est, avant un nouveau gros test dès ce lundi face aux Clippers.

Le MVP de la nuit : Nikola Jokic

Il a repris la saison avec quelques kilos en trop, sur la lancée d’un Mondial chinois où il avait déçu avec la Serbie. Mais Nikola Jokic reste un joueur d’exception, et il l’a prouvé une nouvelle fois dimanche en offrant la victoire à Denver à la dernière seconde, après prolongation (98-100), sur le parquet de Minnesota, comme il l’avait fait vendredi contre Philadelphia (100-97). Si les Timberwolves ont dominé le deuxième quart-temps, Denver a été devant au tableau d’affichage la plupart du temps, et comptait même 16 points d’avance au cœur du dernier quart. Mais cette avance a fondu en quelques minutes, la faute notamment au duo Andrew Wiggins (25pts) – Karl-Anthony Towns (25pts, 16rbds, 6pds), et « KAT » a arraché la prolongation à 42 secondes de la fin (90-90). Dans cette prolongation, les Nuggets ont fait parler leur talent, s’imposant 10-8, avec un fadeaway de Jokic (20pts, 6rbds, 7pds) à trois secondes de la fin pour l’emporter.

Le flop de la nuit : New York

Ils avaient créé un petit exploit en allant gagner à Dallas vendredi. Mais les Knicks sont rapidement retombés dans leurs travers. New York recevait Cleveland, qui n’a rien d’un foudre de guerre cette saison, ce dimanche au Madison Square Garden, et les Cavaliers sont venus l’emporter 108-87, dans un match où ils ont mené de bout en bout. Collin Sexton (31pts à 5/8 à 3pts) a fait vivre un calvaire aux hommes de David Fizdale, qui ont compté jusqu’à 30 points de retard au milieu du troisième quart-temps. Si brillant vendredi à Dallas, Frank Ntilikina a rendu une copie moins propre, mais pas catastrophique non plus (4pts, 6rbds, 6pds en 35min). Mais on ne peut pas en dire autant des leaders d’attaque des Knicks, comme Marcus Morris, qui termine avec 9 points en 32 minutes, à 3 sur 12 aux tirs (0/5 à 3pts). Avec un bilan de deux victoires pour huit défaites, New York est bon dernier de l’Est.

Le Français de la nuit : Evan Fournier

Si Jaylen Hoard (20 ans) mérite un coup de chapeau pour avoir disputé ses premières secondes (25) en NBA, sous le maillot de Portland, Evan Fournier a été le meilleur tricolore de la nuit, même s’il a perdu. Lors de la défaite 102-109 d’Orlando à domicile contre Indiana, l’arrière du Magic a signé son deuxième meilleur match de la saison en termes de points (22pts à 7 sur 13 aux tirs), et son meilleur en nombre de passes (6), et a rentré six tirs à 3 points (sur 8), ce qui ne lui était plus arrivé depuis le 6 décembre 2018 contre Denver. Mais cela reste une défaite pour la franchise floridienne, désormais douzième de l’Est.

Le Top 10 de la nuit : Nikola Jokic au top !





NBA - SAISON REGULIERE

Dimanche 10 novembre 2019

Orlando Magic - Indiana Pacers : 102-109

>>> Stats d'Evan Fournier (ORL) : 30 minutes de jeu, 22 points (7 sur 13 aux tirs, dont 6/8 à 3pts), 3 rebonds, 6 passes, 1 contre, 1 ballon perdu, 4 fautes



Philadelphia 76ers - Charlotte Hornets : 114-106

>>> Nicolas Batum (CHA), blessé à la main, n'a pas joué



New York Knicks - Cleveland Cavaliers : 87-108

>>> Stats de Frank Ntilikina (NYK) : 35 minutes de jeu, 4 points (1 sur 4 aux tirs, dont 0/2 à 3pts), 6 rebonds, 6 passes, 2 interceptions, 2 contres, 2 ballons perdus, 4 fautes



Portland Trail Blazers - Atlanta Hawks : 124-113 ap

>>> Stats de Jaylen Hoard (POR) : 25 secondes de jeu, 0 point (0 tir), 1 rebond



Phoenix Suns - Brooklyn Nets : 138-112

>>> Stats d'Elie Okobo (PHO) : 5 minutes de jeu, 4 points (1 sur 2 aux tirs, dont 0/1 à 3pts), 2 passes, 1 interception

>>> Timothé Luwawu-Cabarrot (BRO) n'a pas joué



Los Angeles Lakers - Toronto Raptors : 104-113

Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets : 98-100 ap

Oklahoma City Thunder - Milwaukee Bucks : 119-121