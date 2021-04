NBA : Toronto et les LA Clippers assurent, Portland et Dallas battus

Les Raptors et les Clippers se replacent alors qu'on se rapproche du sprint final en NBA. A la lutte pour les playoffs à l'Est, Toronto a remporté un précieux succès contre Oklahoma City (112-106) et confirme sa bonne forme du moment. Portée par Chris Boucher (31 points et 11 rebonds), la franchise canadienne, délocalisée cette année à Tampa en Floride, a dû s'employer pour renverser l'équipe du Français Théo Maledon, plutôt discret cette nuit (9 points et 4 rebonds), en fin de match. Sur trois victoires de suite, Toronto en profite pour passer 10eme, une place synonyme de play-in en fin de saison. Dans une situation bien différente, les LA Clippers ont profité de la venue de Minnesota en Californie pour se relancer (124-105), après leur défaite contre Philadelphie samedi dernier. Pour cela, Kawhi Leonard proche du triple-double (15 points, 11 rebonds et 8 passes) et Paul George (23 points, 7 rebonds et 5 passes) ont répondu présent sur le parquet, alors qu'Anthony Edwards (23 points et 6 rebonds), le rookie des Timberwolves, s'est encore une fois illustré pour les siens. Victorieux, les joueurs de Tyronn Lue restent donc à portée de la 1ere place de la Conférence Ouest.

Mauvaise opération pour Portland et Dallas

En revanche, Portland et Dallas marquent le pas. En déplacement à Charlotte et privés de Damian Lillard, les Blazers ont connu un 3eme revers lors des quatre derniers matchs. Au Spectrum Center, Terry Rozier a notamment été très en vue (34 points, 8 rebonds et 10 passes) lors de cette victoire importante pour les Hornets, qui restaient sur quatre défaites de suite. Cependant, dans le même temps, les Mavericks n'ont pas profité du faux pas de leur concurrent direct à la 6eme place à l'Ouest. En effet, à domicile, Dallas est étonnamment tombée contre Sacramento (107-121). Grâce notamment à leur 2eme quart-temps (30-45), les Kings ont surpris les coéquipier de Luka Doncic (37 points et 8 rebonds), qui restent à deux longueurs de Porland. Enfin, dans un duel entre deux équipes dont la saison est terminée depuis bien longtemps, Houston est allé s'imposer à Orlando (110-114). Portés par son duo d'intérieurs, Chris Wood (25 points et 10 rebonds) et Kelly Olynyk (24 points et 7 rebonds), les Rockets ont signé leur 15eme victoire de la saison. Pas forcément une bonne nouvelle pour eux en vue de la loterie de la prochaine draft...



NBA / SAISON REGULIERE

Dimanche 18 avril 2021

Atlanta Hawks - Indiana Pacers : 129-117

New York Knicks - New Orleans Pelicans : 122-112 ap

>>> Stats de Frank Ntilikina (NYK) : 4 minutes de jeu, 0 point (0 tir), 1 passe, 1 contre, 3 fautes



Miami Heat - Brooklyn Nets : 109-107

>>> Stats de Timothé Luwawu-Cabarrot (BRO) : 16 minutes de jeu, 7 points (3 sur 5 aux tirs dont 1/2 à 3 points), 1 rebond, 1 passe, 1 interception, 2 fautes



Charlotte Hornets - Portland Trail Blazers : 109-101

Orlando Magic - Houston Rockets : 110-114

Toronto Raptors - Oklahoma City Thunder : 112-106

>>> Stats de Théo Maledon (OKC) : 28 minutes de jeu, 9 points (3 sur 5 aux tirs, dont 0/1 à 3 points), 4 rebonds, 2 passes, 1 faute et 3 ballons perdus

>>> Jaylen Hoard (OKC) n'a pas joué



Dallas Mavericks - Sacramento Kings : 107-121

Los Angeles Clippers - Minnesota Timberwolves : 124-105