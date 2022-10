NBA : Tillie et Luwawu-Cabarrot coupés par les Grizzlies et les Suns

Le contingent français en NBA diminue. En effet, deux franchises ont décidé de se séparer de deux Tricolores. C'est le cas des Grizzlies de Memphis, qui ne conserveront pas Killian Tillie. L'intérieur français, qui occupe un poste où il y a déjà du monde et dont le contrat s'élevait à 1,9 million de dollars, a donc été coupé par sa formation basée dans l'Etat du Tennessee, contrainte de réduire son effectif pour qu'il ne reste plus qu'un total de quinze contrats garantis. Pourtant, depuis son arrivée au sein de cette même franchise, le Tricolore avait enchaîné deux « two-way contracts » puis une prolongation. Malgré tout, c'est donc officiellement, et ce depuis ce samedi, la fin de l'aventure pour lui à Memphis. Il s'agit du tout dernier joueur coupé chez les Grizzlies, en pleine montée en puissance de Santi Aldama, bien utilisé lors de la présaison avant le retour de Jaren Jackson Jr, et surtout avant l'annonce du roster final.

Luwawu-Cabarrot a disputé la présaison avec les Suns

A quelques jours seulement du début de la saison régulière 2022-23 de la prestigieuse Ligue de basketball. Aujourd'hui âgé de 24 ans, Killian Tillie va donc désormais devoir rebondir, après deux saisons passées au sein de la NBA, pour un total de 54 rencontres disputées à 3,2 points et 1,6 rebond de moyenne. Un autre Français est dans le même cas et il s'agit de Timothé Luwawu-Cabarrot. Ce dernier a été coupé par la franchise des Suns de Phoenix. Le Français reste sur un Eurobasket plutôt mitigé à titre personnel. S'il pensait certainement obtenir la toute dernière place dans l'effectif de cette équipe, il n'en sera donc rien. L'international français se trouvait du côté de l'Arizona depuis la fin de ce mois de septembre. Lors de la présaison, l'arrière (ou ailier) a eu la possibilité de disputer un total de trois rencontres, avec une moyenne de 8 points et 4 rebonds en 20 minutes de jeu.