NBA : Thibodeau nommé entraîneur des New York Knicks

« Je sais comment est New York quand les Knicks ont du succès »

Un nouveau défi de taille pour Tom Thibodeau. Alors que la rumeur circulait avec insistance depuis quelques jours maintenant,Si les détails n'ont pas été dévoilés, le nouvel homme fort de la franchise se serait engagé pour cinq ans avec les champions NBA 1970 et 1973. « Tom Thibodeau est un gagneur confirmé qui sait tirer le meilleur de ses joueurs et des équipes qu’il a entraînées.», a notamment expliqué Leon Rose, le président des Knicks, dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.« Je suis reconnaissant pour l’opportunité de retourner dans cette franchise historique en tant qu’entraîneur principal aux côtés d’un front-office talentueux en qui j’ai grande confiance et respect.», a pour sa part confié le 31eme entraîneur de l'histoire des pensionnaires du Madison Square Garden. L'homme aux 352 victoires en 598 matchs va désormais avoir la lourde tâche de relancer une équipe dans le dur depuis quelques années maintenant, et qui n'a plus connu les playoffs depuis 2013.