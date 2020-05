La question s’est rapidement posée parmi les observateurs et les fans de Golden State au moment de la blessure à la main de Stephen Curry lors du quatrième match de la saison. Et si les Warriors n’avaient pas tout intérêt à « tanker » pour finir dans les bas-fonds du classement et décrocher un haut choix de la draft 2020 ? A priori, la franchise vice-championne en titre n’a même pas fait exprès de perdre pour se retrouver dernière de la Ligue (15v-50d), avec de belles chances de pouvoir choisir un fort joueur en juin prochain (si la draft n’est pas reportée). Etablie depuis 1947, la draft a toujours permis aux pires équipes de choisir les meilleurs jeunes joueurs. Mais justement, afin d’éviter le « tanking », avec des équipes qui, dès la mi-saison, invoquent des blessures ou des mises au repos pour ne pas faire jouer leurs meilleurs éléments et ainsi terminer 15eme plutôt que 10eme de la Conférence, une nouvelle règle a été instaurée l’an passé.

New Orleans avait 6% de chances en 2019



Entre 2005 et 2018, la pire équipe de la Ligue avait 25% de chances de récupérer le premier choix lors de la « draft lottery (qui était prévue le 19 mai à Chicago cette année mais a été reportée), la deuxième pire équipe avait 19,9%, la troisième 15%... Alors que depuis l’an passé, les trois pires équipes ont 14% de chances d’hériter du premier choix, la quatrième 12,5%, la cinquième 12,5%... Si la saison s’arrêtait là, Golden State, Cleveland (finalistes il y a deux ans !) et Minnesota auraient donc le plus grand pourcentage de chances de choisir en premier lors de la prochaine draft. Etre classé dans le trio de fin ne permet pourtant pas toujours d’avoir le premier choix. L’an passé, New Orleans avait le huitième pire bilan de la saison régulière, et donc 6% de chances d’avoir le premier choix, et les Pelicans l’ont obtenu, ce qui leur a permis de choisir le très attendu Zion Williamson. Memphis, qui avait le même bilan que New Orleans, a hérité du deuxième choix, alors que New York, pire bilan de la Ligue, n’a eu « que » le troisième choix.

Le pire bilan rarement synonyme de premier choix



D’ailleurs, depuis la mise en place de la loterie pondérée (avec un pourcentage de chances) en 1990, soit 30 éditions de la draft, seulement sept équipes ayant le pire bilan de la saison ont hérité du premier choix. Décrocher un mauvais classement n’est donc pas toujours synonyme de chance à la draft lottery. Mais si la saison régulière reprend, on pourra tout de même suivre avec attention la course pour finir dans le trio de tête de ce classement inversé, avec Golden State (quasiment assuré d’y être) mais surtout Minnesota, Cleveland, Atlanta, Detroit, New York, Chicago, Charlotte et Washington (cinq victoires d’écart entre ces équipes). Avec en jeu, les fameux 14% de chances de choisir en premier Anthony Edwards, ou James Wiseman voire LaMelo Ball, les trois joueurs dont le nom est le plus cité pour être n°1 de 2020.



