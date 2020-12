NBA - Talen Horton-Tucker, le nouveau chouchou des Lakers

Mardi, lors d’un sujet d’ESPN sur la prolongation avec les Bucks de Giannis Antetokounmpo, qui s’apprête à signer le plus gros contrat de l’histoire de la NBA (228 millions de dollars sur 5 ans), Jay Williams a évoqué la principale concurrence à laquelle doit faire face le "Greek Freak" et la franchise de Milwaukee : celle des Lakers, champions en titre. Et pour parler de la profondeur des Californiens, l’ancien meneur a parlé de celui qui fait le buzz depuis le début de la pré-saison : Talen Horton-Tucker.



En octobre, celui qui a seulement fêté ses 20 ans le 20 novembre était devenu le deuxième plus jeune joueur de l’histoire à être sacré champion NBA, derrière Darko Milicic en 2004. Mais à part les fans des Lakers et ceux d’Iowa State, personne ou presque ne connaissait cet arrière aux bras interminables (2,16 m d’envergure alors qu’il ne mesure "que" 1,93m), choisi en 46e position de la draft 2019. Il a d’ailleurs passé l’essentiel de sa première saison en G-League, prenant part à six matchs de saison régulière NBA, avant de rentrer quelques minutes lors des deux dernières rencontres de la demi-finale de conférence Ouest face à Houston.



Vogel : "Il va me compliquer la tâche"



Mais tout le monde connaît désormais son nom, et son acronyme : "THT". Alors que LeBron James et Anthony Davis étaient au repos pour les deux premiers matchs de pré-saison face aux Clippers, il a su saisir sa chance. Après avoir signé 19 points, 9 rebonds, 4 passes et 3 interceptions lors du match d’ouverture, il a enchaîné avec 33 points, 10 rebonds, 4 interceptions et 4 passes. De quoi enchanter ses partenaires, à l’image de "King James", qui possède le même agent et ne cesse de vanter les mérites du jeune homme, qu’il avait repéré au lycée. Son nouveau coéquipier Wesley Matthews a lui reconnu s’être étonné de son jeune âge, tout comme Kawhi Leonard, avec qui il en a discuté lors du premier match. Un Leonard qui a vite appris à le connaître, notamment lorsqu’il est venu lui chiper la balle dans les mains...



Car Horton-Tucker est déjà un "two-way player", aussi à l’aise en défense que pour marquer, avec un sens aigu du jeu. "Il va me compliquer la tâche, a avoué son entraîneur Frank Vogel, qui s’est toujours montré très élogieux à son égard. Notre équipe est très profonde et il n’y a pas de minutes garanties." Il va pourtant bien falloir en trouver pour le nouveau chouchou de la Lakers Nation, après Alex Caruso. Qui a fini par gagner sa place dans la rotation à force de travail. Mais "THT" peut aller encore plus haut...



