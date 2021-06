NBA : Stotts et les Blazers, c'est fini

Huit campagnes de play-offs mais une seule finale de Conférence pour Stotts

L’élimination au premier tour des play-offs contre Denver aura été celle de trop pour Terry Stotts. L’entraîneur des Blazers, en place depuis 2012, et la franchise de l’Oregon ont décidé de se séparer d’un commun accord ce vendredi. « J’ai le plus grand respect pour Terry et pour ce qu’il a accompli ces neuf dernières saisons. C’était une décision difficile à la fois au niveau personnel et professionnel, mais c’est dans l’intérêt de la franchise d’avancer dans une autre direction.», a écrit le président des opérations basket de la franchise Neil Olshey dans un communiqué.Terry Stotts, qui vivait sa troisième expérience d’entraîneur principal après Atlanta (2002-04) et Milwaukee (2005-07), est parvenu à emmener les Blazers en play-offs durant huit saisons d’affilée, mais n’a franchi que trois fois le premier tour : en 2014 avant une défaite en demi-finale de Conférence contre San Antonio (futur champion), en 2016 avant une défaite en demi-finale de Conférence contre Golden State (futur finaliste) et en 2019, lors de la première finale de Conférence de la franchise depuis 19 ans (défaite contre les Warriors).Selon le toujours bien informé Adrian Wojnarowski d’ESPN, Chauncey Billups (44 ans, adjoint aux Clippers), Jeff Van Gundy (59 ans, consultant sur ESPN) et Mike D’Antoni (70 ans, assistant chez les Nets) seraient les candidats pour remplacer Terry Stotts. Et Damian Lillard, la superstar de la franchise de l’Oregon, devrait avoir son mot à dire sur le futur coach.