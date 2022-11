NBA : Steve Nash limogé par les Nets !

C'est fini pour Steve Nash aux Nets ! Selon ESPN, la direction a choisi de se séparer de son coach. Le mauvais début de saison de l'équipe, actuellement classée 12ème de l'Est (2V-5D), a eu raison de l'ex-star des Suns. Les tensions en interne depuis la demande de transfert estival de Kevin Durant ont peut-être aussi pesé sur cette décision. Selon Adrian Wojnarowski, ce divorce aurait été acté d'un commun accord entre l'équipe et l'entraîneur de 48 ans. Brooklyn aurait déjà prévu de s'entretenir avec Boston sur la disponibilité d'Ime Udoka pour succéder au Canadien, qui sera resté un peu plus de deux ans à Big Apple. En attendant, c'est l'un de ses adjoints, Jacque Vaughn, qui le remplacera.

The Nets fired Steve Nash, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 1, 2022